La Selección Argentina de básquet para atletas con síndrome de Down escribió una página histórica para el deporte nacional. En Hungría, el equipo albiceleste derrotó 23-18 a Turquía en la final y se quedó con el Mundial tras completar una campaña perfecta.
Argentina hizo historia y se consagró campeona mundial de básquet para atletas con síndrome de Down
El seleccionado nacional derrotó a Turquía en la final disputada en Hungría, terminó invicto y logró la primera corona mundial de su historia en la disciplina.
El conjunto argentino, representado por deportistas de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), cerró el torneo invicto y levantó el trofeo luego de una semana marcada por actuaciones dominantes.
Un recorrido sin derrotas
Argentina mostró su potencial desde el debut. En el primer partido superó ampliamente al seleccionado anfitrión por 36-8 y dejó en claro que sería uno de los principales candidatos al título.
La segunda presentación fue ante Turquía, rival al que volvió a encontrarse en la definición. Allí consiguió una victoria por 29-14 que le permitió encaminar su clasificación a las instancias decisivas.
El cierre de la fase inicial también terminó con festejo. El equipo nacional derrotó a Finlandia por 34-14 y avanzó a la final con puntaje ideal.
Una revancha que terminó en gloria
La definición volvió a cruzar a Argentina con Turquía. Esta vez el encuentro fue más equilibrado y exigente, pero el seleccionado nacional logró sostener la ventaja durante gran parte del juego para imponerse por 23-18.
La victoria tuvo un significado especial para el plantel y sus familias. Apenas un año antes, el equipo había alcanzado el subcampeonato en un torneo disputado en Italia y se había quedado a las puertas de la consagración.
La conquista en Hungría permitió transformar aquella experiencia en un impulso para alcanzar el máximo objetivo internacional.
Un equipo federal
El plantel campeón estuvo integrado por doce jugadores de entre 18 y 41 años, provenientes de distintos puntos del país. Córdoba, Buenos Aires, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aportaron representantes a la delegación nacional.
Detrás del logro también hubo un trabajo sostenido de entrenadores, preparadores, dirigentes y familias que acompañan el desarrollo del deporte adaptado en Argentina.
La consagración mundial representa además un impulso para la visibilidad y el crecimiento de las competencias destinadas a atletas con síndrome de Down.