A los 21 años murió Billy Vigar, ex jugador de Arsenal, tras golpearse la cabeza en un partido
El futbolista inglés de 21 años permaneció varios días en coma inducido tras un accidente durante un encuentro de la Isthmian Premier Division. Su club, Chichester City, confirmó la noticia y pidió respeto por la familia.
El hecho ocurrió durante los primeros 15 minutos de partido
El joven futbolista inglés Billy Vigar, de 21 años y ex integrante de la cantera del Arsenal, falleció el jueves 25 de septiembre tras permanecer varios días en coma inducido a causa de una grave lesión cerebral sufrida durante un partido. El Chichester City, club al que pertenecía, confirmó el deceso mediante un comunicado y solicitó respeto por la privacidad de su familia.
El accidente que terminó con la vida de Vigar
El hecho ocurrió durante los primeros 15 minutos del encuentro entre Chichester City y Wingate and Finchley, por la Isthmian Premier Division. Según reportes, la lesión no fue consecuencia de un choque con otro jugador, sino de un accidente mientras Vigar intentaba evitar que el balón saliera del campo. En esa acción, el delantero resbaló sobre el césped y golpeó su cabeza contra un muro ubicado junto al terreno de juego.
El impacto fue tan severo que el árbitro detuvo inmediatamente el partido y el personal médico intervino de forma urgente, solicitando una ambulancia que trasladó al jugador en helicóptero a un hospital de Londres. Allí fue puesto en coma inducido y, tras una operación para mejorar sus posibilidades de recuperación, la gravedad de la lesión resultó irreversible.
Comenzó su formación futbolística a los 14 años en las divisiones juveniles del Arsenal
El club inglés expresó en sus redes sociales: “Con gran pesar, el Chichester City Football Club confirma el fallecimiento de Billy Vigar. Solicitamos que se respete la privacidad de su familia en este momento tan difícil”. La familia también emitió un comunicado en el que relató los detalles del accidente y manifestó su dolor:
“La lesión resultó ser demasiado grave y falleció el jueves por la mañana. Su familia está devastada por lo ocurrido mientras practicaba el deporte que tanto le gustaba”.
Trayectoria de un joven prometedor
Billy Vigar comenzó su formación futbolística a los 14 años en las divisiones juveniles del Arsenal, llegando a formar parte del equipo Sub 21. Durante su desarrollo, fue cedido en préstamo al Derby County U21 y al Eastbourne. En 2024 dejó el Arsenal tras no consolidarse en el primer equipo y se incorporó al Hastings United antes de recalar en el Chichester City.
Aunque no debutó con el primer equipo del Arsenal, Vigar tuvo un papel destacado en las categorías inferiores, con goles y asistencias en la Premier League Sub 18 y la Premier League 2. Su potencial y dedicación generaron expectativas en el ámbito futbolístico, y su repentino fallecimiento provocó conmoción entre sus compañeros, clubes y aficionados.
El club al que pertenecía, confirmó el deceso mediante un comunicado
La noticia del accidente generó una ola de solidaridad en la comunidad del fútbol inglés. Diversos clubes y la Football Association (FA) enviaron mensajes de apoyo a la familia y al Chichester City. En su comunicado, la FA expresó: “Estamos devastados al saber que Billy Vigar ha fallecido. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amigos, seres queridos y a todos en Chichester City FC en este momento increíblemente difícil”.
El Chichester City también se pronunció nuevamente en redes sociales: “Descansa en paz, Billy. Siempre en el corazón de todo el Chichester City Football Club”. El partido en el que ocurrió el accidente fue suspendido, reflejando la magnitud del suceso que dejó en shock al club y a los seguidores del fútbol inglés.
La tragedia de Billy Vigar subraya la importancia de la seguridad en el deporte y los riesgos que pueden presentarse incluso en encuentros regulares. Su carrera, aunque breve, dejó una marca en quienes lo conocieron y en el mundo del fútbol juvenil, recordando la fragilidad de la vida y la dedicación que muchos jóvenes atletas entregan a su pasión.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.