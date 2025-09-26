Tragedia en el fútbol

A los 21 años murió Billy Vigar, ex jugador de Arsenal, tras golpearse la cabeza en un partido

El futbolista inglés de 21 años permaneció varios días en coma inducido tras un accidente durante un encuentro de la Isthmian Premier Division. Su club, Chichester City, confirmó la noticia y pidió respeto por la familia.