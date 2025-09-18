Boxeo: Solís y Gallucci, los profesionales deWillie Pep se presentan en Festram

Este viernes, desde las 21, en la sede de Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales), en avenida Gobernador Freyre 1635, se llevará a cabo una nueva edición del tradicional festival boxístico que organiza periódicamente el gimnasio Willie Pep.
El mismo comprenderá ocho peleas entre púgiles amateurs que representan a gimnasios y escuelas de boxeo de la ciudad de Santa Fe, como así también de localidades vecinas, como San José del Rincón y Esperanza.
Como broche de oro de la reunión habrá dos combates de carácter profesional, ambos a la distancia de cuatro rounds. En el pleito de semifondo, en categoría superwelter, se medirán Matías Gallucci, del gimnasio Willie Pep, y Néstor Fernández.
En el enfrentamiento estelar de la velada, en división welter, se presentará otro de los exponentes del gimnasio Willie Pep, Jorge Solís, quien tendrá frente a frente al rosarino Franco Nieto.
Programa amateur
Según el cronograma confeccionado por Leandro Doldán, promotor del festival fiscalizado por la Asociación de Box de la Provincia de Santa Fe, el mismo contará con ocho pleitos protagonizados por pugilistas aficionados.
El detalle de la programación es el siguiente:
1- a 3 rounds, hasta 60 kilos, Santiago Medina (Boxing Club Pepón Molina) vs Tomás Osuna (Gimnasio Thunderbox).
2- a 3 rounds, hasta 75 kilos, Arturo Gotardi (Willie Pep) vs Junior López (Club Atlético Colón).
3- a 3 rounds, hasta 75 kilos, Tomás Di Lucca (Willie Pep) vs Agustín Pavón (Team Toledo, Esperanza).
4- a 3 rounds, hasta 69 kilos, Gustavo Ferreyra (Willie Pep) vs Tiziano Unider (Team Toledo, Esperanza).
5- a 3 rounds, hasta 60 kilos, Alex Molinas (Willie Pep) vs Nicolás Monzón (Boxing Club Patón García, Rincón).
6- a 3 rounds, hasta 75 kilos, Valentín Miño (Willie Pep) vs Nahuel Aguilar (Team Toledo, Esperanza).
7- a 3 rounds, hasta 85 kilos, Axel Donadío (Willie Pep) vs Jonathan Salcedo (Gimnasio Thunderbox).
8- a 3 rounds, hasta 75 kilos, Bruno Encina (Willie Pep) vs Franco Anziliero (Club Atlético Olimboxing).
Programa profesional
Semifondo, a 4 rounds, categoría superwelter, Matías Gallucci (Willie Pep) vs Néstor Fernández (Santa Fe).
Fondo, a 4 rounds, categoría welter, Jorge Solís (Willie Pep) vs Franco Nieto (Rosario).
