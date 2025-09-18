Este viernes, a las 21

Boxeo: Solís y Gallucci, los profesionales deWillie Pep se presentan en Festram

En otra edición del tradicional festival boxístico que organiza asiduamente el gimnasio Willie Pep, Jorge Solís enfrentará a Franco Nieto en la pelea de fondo; y Matías Gallucci hará lo propio con Néstor Fernández en el combate co estelar. Además, habrá ocho pleitos entre boxeadores amateurs.