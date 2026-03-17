No llegó a jugar: Brian Fernández dejó Fénix de Uruguay a un mes y medio de su llegada

Brian Fernández volvió a interrumpir un ciclo antes de tiempo. El delantero de 31 años rescindió su contrato con Fénix de Uruguay cuando apenas había pasado un mes y medio de su llegada y sin haber sumado minutos oficiales con el equipo.
El santafesino rescindió su contrato apenas 47 días después de haber firmado. El delantero no llegó a debutar y deberá permanecer en Argentina por asuntos personales.
Brian Fernández volvió a interrumpir un ciclo antes de tiempo. El delantero de 31 años rescindió su contrato con Fénix de Uruguay cuando apenas había pasado un mes y medio de su llegada y sin haber sumado minutos oficiales con el equipo.
La desvinculación fue comunicada por el club uruguayo este martes. En el texto oficial se indicó que el atacante deberá permanecer en Argentina para atender asuntos personales que requieren de su presencia, motivo por el cual se acordó la rescisión del vínculo.
Fernández había firmado con Fénix el 30 de enero y realizó la pretemporada con el plantel, pero no alcanzó a debutar oficialmente. Su salida se resolvió antes del inicio de una etapa que en Uruguay aparecía como una nueva oportunidad para relanzar su carrera.
El final prematuro dejó otra imagen conocida en su recorrido reciente. El delantero había llegado al club como uno de los nombres de mayor peso de la plantilla, pero la experiencia se cerró en apenas 47 días y sin presentación en competencia.
La situación recuerda a lo ocurrido en Coquimbo Unido, de Chile, donde también había rescindido su contrato muy poco tiempo después de firmar. Aquella salida se produjo en diciembre de 2024, a menos de dos semanas de su incorporación, y volvió a exponer la inestabilidad de sus últimos pasos profesionales.
Así, Fénix se suma a una lista de estaciones breves dentro de una trayectoria marcada por interrupciones, regresos y nuevos intentos. En los últimos años, la carrera de Fernández quedó atravesada por dificultades personales que condicionaron su continuidad en distintos clubes.
Brian Fernández debutó en Defensa y Justicia y luego construyó un recorrido que incluyó pasos por Racing, Sarmiento, Metz, Unión La Calera, Necaxa, Portland Timbers, Colón, Ferro, Deportivo Madryn y Almirante Brown, entre otros equipos. En varios tramos mostró un nivel que lo puso entre los delanteros argentinos más desequilibrantes de su generación.
Pero su historia profesional también estuvo cruzada por ausencias, recaídas y cortes inesperados. La salida de Fénix vuelve a ubicar su presente en una zona de incertidumbre, esta vez con retorno a la Argentina y sin haber llegado siquiera a estrenarse en el fútbol uruguayo.
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