Ajedrez: Faustino Oro y Candela Francisco cerraron su participación en el Mundial de Blitz

Los ajedrecistas argentinos Faustino Oro y Candela Francisco cerraron este martes sus respectivas participaciones en el Mundial de Ajedrez de Blitz con un gran rendimiento y superaron las expectativas.
Los argentinos tuvieron un gran desempeño en la Copa del Mundo y superaron las expectativas. En tanto, la próxima ganadora del Mundial estará entre Bibisara Assaubayeva, Anna Muzychuk, Eline Roebers o Jiner Zhu.
El Maestro Internacional de 12 años, tras un buen primer día, logró finalizar esta jornada en la Copa del Mundo en Doha, Qatar con dos triunfos, un empate y dos derrotas.
De esta manera, el oriundo de San Cristóbal culminó en la 72° posición con 10.5 puntos luego de haberse preclasificado en la 132°. Si bien se enfrentó ante cinco Grandes Maestros, el albiceleste logró muy buenos resultados. Se impuso frente a Alan Pichot y Radoslaw Wojtaszek, mientras que cerró en tablas con Shant Sargsyan. Por último, fue derrotado por Volodar Murzin y Elham Amar.
Oro había concluido el Mundial de 2024 con 2371 puntos ELO (sistema de puntuación que mide la fuerza relativa de un jugador en comparación a otros), pero este año consiguió hacerlo con 2673, mostrando un aumento de más de 300 unidades en dicho periodo.
El pasado lunes, el joven ajedrecista superó con autoridad al estadounidense Levon Aronian, actual número 20 del ranking mundial, y dio un batacazo sobre la mesa a pesar de su corta edad.
Arjun Erigaisi, Fabiano Caruana, Magnus Carlsen y Nodirbek Abdusattoroy fueron los hombres clasificados a las semifinales de la cita mundialista y que se batirán a duelo por el tan ansiado título.
Por otro lado, Candela Francisco mostró su calidad en la rama femenina tras alcanzar la posición 50° con 8 puntos y conseguir una valiosa victoria frente a Lei Tingjie, segunda preclasificada, en la primera jornada.
No obstante, este martes fue un poco más duro y se llevó cuatro caídas de manera consecutiva. Si bien la pilarense se impuso contra Mariya Muzychuk, ex campeona mundial, no pudo mantener su buen nivel para vencer a Anna Muzychuk, Jiner Zhu, Diana Khafizova y Davaademberel Nomin-Erdene.
En tanto, la próxima ganadora del Mundial estará entre Bibisara Assaubayeva, Anna Muzychuk, Eline Roebers o Jiner Zhu.