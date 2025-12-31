En Qatar

Ajedrez: Faustino Oro y Candela Francisco cerraron su participación en el Mundial de Blitz

Los argentinos tuvieron un gran desempeño en la Copa del Mundo y superaron las expectativas. En tanto, la próxima ganadora del Mundial estará entre Bibisara Assaubayeva, Anna Muzychuk, Eline Roebers o Jiner Zhu.