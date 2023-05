Fuerte reclamo

Carlos Tevez criticó al PSG por el trato que le dieron a Lionel Messi: "El club no lo cuidó"

El extécnico de Rosario Central apoyó al capitán de la Selección Argentina por las últimas polémicas que vivió por el PSG de Francia. "Si me hacían pedir disculpas siendo campeón del mundo me volvía a Rosario y me quedaba ahí tomando mates", expresó el Apache.