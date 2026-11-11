El fútbol argentino atraviesa una jornada de luto por la muerte de Carlos Alberto Babington, uno de los nombres más representativos de la historia de Huracán. El exfutbolista, entrenador y dirigente falleció este miércoles 11 de noviembre, a los 77 años.
Luto en el fútbol argentino: murió Carlos Babington, leyenda de Huracán
Fue una de las grandes figuras del equipo campeón del Metropolitano de 1973, disputó el Mundial de Alemania 1974 y también dirigió y presidió al Globo.
Apodado "El Inglés", Babington construyó una extensa trayectoria vinculada principalmente con la institución de Parque Patricios, donde dejó su huella como jugador, director técnico y presidente. Su nombre quedó asociado especialmente con uno de los equipos más recordados del fútbol nacional: el Huracán campeón del Torneo Metropolitano de 1973, conducido por César Luis Menotti.
La noticia fue confirmada por el propio club a través de sus redes sociales. "El Club Atlético Huracán lamenta profundamente el fallecimiento de Carlos Babington, campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino", expresó la entidad en su mensaje de despedida.
También la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) manifestó sus condolencias a familiares y seres queridos del histórico referente del Globo.
La gloria del 73
Babington debutó en la Primera División de Huracán en 1969. Con el paso de las temporadas se consolidó como uno de los conductores futbolísticos del equipo y encontró su lugar definitivo en el ciclo encabezado por Menotti.
Su zurda, capacidad creativa y visión de juego fueron algunas de las características que lo distinguieron dentro de aquel plantel que protagonizó una de las campañas más recordadas de la historia del fútbol argentino.
Junto a figuras como Miguel Brindisi, René Houseman, Omar Larrosa, Alfio Basile y Jorge Carrascosa, integró un equipo que se consagró campeón del Metropolitano de 1973 con 46 puntos en 32 encuentros. Huracán consiguió 19 victorias, ocho empates y apenas cinco derrotas, con 62 goles a favor y 30 en contra. Terminó cuatro unidades por encima de Boca Juniors.
Aquel conjunto quedó identificado con una propuesta ofensiva y un estilo de juego que trascendió los resultados. Para Babington, la consagración tuvo un significado especial que mantuvo a lo largo de su vida. "Salir campeón con Huracán es lo máximo que viví en el fútbol", había recordado.
En una entrevista concedida en 2024, también evocó las palabras que le había dedicado Menotti cuando decidió darle la conducción del mediocampo: "Usted dentro de mi equipo va a ser titular y quiero que sea el conductor".
Mundial y trayectoria
Sus actuaciones en Huracán le permitieron llegar a la Selección Argentina. Babington integró el plantel nacional que disputó el Mundial de Alemania 1974, donde participó en cinco encuentros y convirtió un gol.
Después de aquella Copa del Mundo continuó su carrera en Alemania, donde jugó para el Wattenscheid. En 1978 regresó a Huracán y permaneció en la institución hasta 1982.
Posteriormente tuvo experiencias en Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos, y Junior de Barranquilla, de Colombia, equipo en el que puso punto final a su carrera como futbolista profesional en 1983.
Tras colgar los botines, comenzó un recorrido como entrenador que lo llevó a dirigir diferentes equipos del país. Estuvo al frente de Huracán, Platense, Banfield, Racing y River Plate, entre otras instituciones.
En el Globo consiguió dos ascensos a Primera División, en las temporadas 1989-1990 y 1999-2000, logros que reforzaron su identificación con el club de Parque Patricios.
En River tuvo un breve paso por el banco de suplentes y dirigió a un plantel que contaba con futbolistas de la talla de Enzo Francescoli, Ariel Ortega y Marcelo Gallardo. También trabajó como ayudante de campo de Alfio Basile en Vélez Sarsfield.
Su vínculo con Huracán continuó desde la dirigencia. Entre 2006 y 2011 ocupó la presidencia de la institución, una etapa que generó adhesiones y cuestionamientos entre los hinchas.
Con su fallecimiento, el fútbol argentino despide a un protagonista de una generación que dejó una marca en la historia del deporte nacional. Babington fue parte de un equipo inolvidable, representó al país en una Copa del Mundo y mantuvo durante décadas una relación estrecha con Huracán, el club al que estuvo ligado desde sus primeros pasos como futbolista.