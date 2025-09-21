En San José de la Esquina

Centenario le ganó a 9 de Julio de Rafaela y clasificó a la gran final de la Copa Santa Fe

Fue por 2 tantos contra 1, con un gol de Bernardi y otro de Sarco. Para los visitantes descontó Ocampo. El conjunto de Casadei se medirá ante Unión de Santa Fe para definir al campeón del certamen.