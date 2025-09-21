Centenario le ganó a 9 de Julio de Rafaela y clasificó a la gran final de la Copa Santa Fe

En el marco de la segunda semifinal de la Copa Santa Fe, Centenario recibía en el Juan Raymonda a 9 de Julio de Rafaela con el objetivo de seguir haciendo historia y alcanzar la final del torneo.
Fue por 2 tantos contra 1, con un gol de Bernardi y otro de Sarco. Para los visitantes descontó Ocampo. El conjunto de Casadei se medirá ante Unión de Santa Fe para definir al campeón del certamen.
El encuentro fue frenético desde el inicio, con situaciones de gol para ambos equipos. Tanto es así que, a los 8 minutos de juego, Savietto lanzaría un tiro de esquina del sector izquierdo y aparecería la figura de Mateo Bernardi para dar un pase a la red por el segundo palo.
Luego de la apertura del marcador, ambos conjuntos tendrían oportunidades para convertir. En el caso de los locales, tanto Cuevas como Masqueda tuvieron la chance de ampliar la ventaja, mientras que en el equipo rafaelino, Ibáñez tuvo una situación que impactó en el travesaño y Del Sole también tuvo una ocasión manifiesta.
En el entretiempo del cotejo hubo dos figuras más que se sumaron al espectáculo, la copiosa lluvia y el contundente granizo, motivo por el cual, el inicio del segundo tiempo estuvo demorado algunos minutos.
Ya en el complemento, el rojiblanco comenzaría mejor, con el fin de lograr la igualdad, sin embargo, a los 29 minutos, el capitán de Centenario, Facundo Bertoglio, robaría una pelota ante la salida de la defensa adversaria y asistiría de manera eficaz a Sarco, quien empujaría el balón anotando el 2-0 parcial.
La emoción nunca se perdió en el partido, ya que, a los 36 minutos, llegaría el descuento por parte de 9 de Julio. El autor del gol fue Ocampo, quien definió muy bien contra un palo. Posteriormente, a los 46, el arquero local Spinelli detendría un cabezazo de Abondetto de gran manera, impidiendo así el empate rafaelino.
De esta manera, Centenario continúa haciendo historia en la Copa Santa Fe alcanzando la final. El elenco sanjosesino deberá medirse en a Unión de Santa Fe, primero en condición de local y luego en la capital provincial.
“No lo imaginé ni en los mejores sueños. Somos chicos que nacimos acá y estar en esta final es inexplicable, no tengo palabras para describir a este grupo”, afirmó el arquero local Gaspar Spinelli.
“Esta felicidad me hace acordar a cuando era un nene y mi mamá me trajo por primera vez a una práctica. Me tocó vivir cosas feas y pensé que no era para mí, pero hoy me di cuenta que hay que intentarlo una y mil veces que se dan las cosas”, añadió el golero de Cente.
“Hoy enfrentamos a un rival muy bueno, logramos convertir el gol, después lo llevamos a nuestro terreno”, analizó.
Finalmente, emocionado afirmó: “Nosotros sufrimos la pérdida de nuestro capitán, Mariano Araguás, y él en una declaración dijo que este grupo tenía mucho corazón. Es eso, este grupo ganó porque tiene mucho corazón. Tenemos una energía especial de allá arriba, me pone muy contento porque es un mimo para su familia también”.
Posteriormente, el referente del conjunto sanjosesino, Facundo Bertoglio expresó: “Más allá de que ganamos, estos equipos compiten a otro nivel, es difícil seguirles el ritmo pero lo trabajamos mucho y pudimos vencer”.
“Jugamos con el corazón, hay mucho sentido de pertenencia, es un grupo muy inteligente, lo que se trabaja, sale. Casi no tuvimos errores, estoy muy contento. Estuvimos bien parados durante todo el partido”, analizó el 10.
Finalmente, ya palpitando el duelo frente a Unión, Bertoglio aseveró: “Soy hincha de Colón, tengo un tatuaje, por ese lado es especial pero hoy visto la camiseta de Centenario, de quien también soy hincha. Ojalá que podamos ganar, va a ser un partido durísimo y tenemos una gran ilusión”.
