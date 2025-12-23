Ricardo Centurión quedó libre en Bolivia y fue ofrecido a un club del fútbol argentino

Ricardo Centurión volvió al radar del fútbol argentino. Luego de una temporada en Oriente Petrolero, donde disputó 31 partidos, marcó 9 goles y sumó 4 asistencias, el mediapunta de 32 años quedó libre y busca una nueva oportunidad.
El ex Racing y Vélez terminó su vínculo con Oriente Petrolero tras una temporada activa. Fue ofrecido a Banfield, donde ya lo dirigió Pedro Troglio, aunque el club enfrenta serios problemas económicos.
El ex Racing, Boca y Vélez se despidió del club boliviano tras un año con luces y sombras. Aunque tuvo una producción destacada desde lo futbolístico, también fue protagonista de algunas polémicas.
Recibió 9 tarjetas amarillas y fue expulsado en dos ocasiones. En una de ellas, tras un cruce con el árbitro Herlan Salazar en la derrota ante San José, fue sancionado disciplinariamente por la federación boliviana.
Según pudo saberse, Centurión fue ofrecido a Banfield, donde lo conoce Pedro Troglio, actual DT del Taladro y ex entrenador suyo en San Lorenzo. Sin embargo, el regreso a la Argentina no es sencillo.
Banfield atraviesa una crisis financiera que lo mantiene inhibido por cerca de 1,5 millones de dólares, lo que limita su margen de acción en el actual mercado de pases.
Hasta el momento, no concretó ventas y solo recibió una propuesta desde Rusia por Rodrigo Auzmendi, aún bajo análisis por parte de la dirigencia.
La última aparición oficial de Centurión en una cancha argentina fue el 16 de abril de 2023, en el empate sin goles entre Barracas Central y Vélez. Allí jugó cedido tras quedar relegado por indisciplina en el Fortín.
Vélez le había comprado el pase a Racing en 2020. Desde entonces, intentó reubicarlo con préstamos a San Lorenzo y luego a Barracas, donde no logró continuidad. En septiembre de 2024, Gustavo Quinteros cerró su ciclo definitivamente.
Ahora, libre y con nuevo impulso tras su paso por Bolivia, Ricky busca una revancha en el país donde supo brillar y también quedar envuelto en controversias.