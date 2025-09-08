Ciclismo

El Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto celebró con gran éxito su 19° edición

Con 391 ciclistas y un marco multitudinario, el clásico callejero volvió a ser una fiesta. Zoe Quiroga y Mauricio Archiprete se destacaron entre los representantes venadenses, mientras que en la prueba principal de la jornada el triunfo fue para Sergio Fredes, representante del Sindicato Argentino de Televisión (SAT).