El Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto celebró con gran éxito su 19° edición
Con 391 ciclistas y un marco multitudinario, el clásico callejero volvió a ser una fiesta. Zoe Quiroga y Mauricio Archiprete se destacaron entre los representantes venadenses, mientras que en la prueba principal de la jornada el triunfo fue para Sergio Fredes, representante del Sindicato Argentino de Televisión (SAT).
Sergio Fredes, de SAT, fue el ganador de la prueba principal. Foto: gentileza
Venado Tuerto se vistió de fiesta y adrenalina con la 19ª edición del Gran Premio Ciudad, un evento que reafirma su lugar como uno de los más importantes del calendario ciclista en Argentina. Organizado por el Club Ciclista Mario Mathieu, el tradicional circuito de 1300 metros fue testigo de un espectáculo inolvidable que convocó a casi 400 ciclistas de todo el país y países vecinos.
Con un público que desbordó las veredas, la jornada fue una celebración del deporte, con carreras vibrantes desde las categorías infantiles hasta la élite. La alta competitividad y el excelente nivel técnico de los participantes mantuvieron la emoción a flor de piel en cada definición.
Zoe Quiroga. Foto: gentileza
Fredes se lleva la gloria, con podio internacional
En la prueba estelar, el triunfo quedó en manos de Sergio Fredes, del Sindicato Argentino de Televisión (SAT), oriundo de Ranchos, Buenos Aires. El podio tuvo un sabor internacional, con los uruguayos Leonel Rodríguez Ramos (Náutico y Pesca Boca Cufré) y Juan Caorsi Olivera (Armonía Cycles Club) completando la terna de los ganadores.
El talento local brilló en casa
Más allá de los laureles nacionales e internacionales, el público celebró con especial entusiasmo a los talentos de Venado Tuerto. La joven Zoe Quiroga (Gabbotti Construcciones) se destacó con un segundo puesto en la categoría Juniors y fue galardonada como la Mejor Venadense de su división.
En la élite, el ciclista Mauricio Archiprete (Gabbotti Construcciones) se llevó la distinción al Mejor Venadense, coronando un fin de semana memorable para el ciclismo local. Los más jóvenes también dejaron su huella: Ignacio y Emilia Quiroga se impusieron en sus categorías infantiles, mientras que otros ciclistas como Felipe Lucero, Luz Quiroga, Juan Quiroga, Adriano Striglio, Valentino Moreno y Benjamín Turdo Massotti sumaron podios y aplausos.
La 19ª edición del Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto consolidó una vez más a la ciudad como un referente del ciclismo nacional.
Un evento con sello regional e internacional
La competencia no solo reunió a corredores de provincias como Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Entre Ríos, sino que también contó con la participación de ciclistas de Uruguay, que le dieron al evento un carácter de jerarquía internacional. Las uruguayas Alejandra Prezioso y Xiomara Morales Peñalba fueron protagonistas en sus categorías, demostrando el gran nivel que trajeron al certamen.
Resultados por categoría
A continuación, los podios de las principales categorías.
Debutantes (21 participantes)
Montivero Ramón (Colón)
Basualdo Agustín (Vanguardia Competición - San Pedro)
Monzón Cristian (Vanguardia Competición - San Pedro)
Ríos Brian (American Bicycle - Vicente López)
Clásico que no pierde vigencia
La 19ª edición del Gran Premio Ciudad de Venado Tuerto consolidó una vez más a la ciudad como un referente del ciclismo nacional. La impecable organización del Club Ciclista Mario Mathieu y la masiva respuesta de los corredores y el público demostraron que este evento es un clásico que sigue creciendo.
"Fue una jornada inolvidable, con un nivel impresionante de corredores y el acompañamiento de nuestra gente", señalaron desde la organización, que ya se prepara para el gran desafío del 20º aniversario.
