En el Invencible Acuático de la ciudad de Rosario se llevó a cabo la final de la Copa Santa Fe de natación, en una extensa y vibrante jornada desde la mañana hasta mitad de la tarde, presentando 30 pruebas en las diferentes variantes.
Natación: Unión se consagró campeón de la Copa Santa Fe
El Tatengue finalizó en primera posición en la fase por equipos y fue escoltado por los rosarinos Náutico y Echesortu.
El evento reunió a cientos de atletas de distintos clubes de todas partes de la provincia en varias categorías y con dispares edades entre sus deportistas, en donde se vio solvencia y profesionalismo en cada uno de ellos.
De los 30 clubes que formaron parte de la competencia, el campeón fue Unión de Santa Fe tras contabilizar el puntaje mixto por equipos. En segunda ubicación quedó Náutico Sportivo Avellaneda de Rosario y, obteniendo el bronce, Echesortu FootBall Club, de la misma ciudad.
Por otro lado, en el aspecto individual, quedaron confirmados aquellos nadadores que serán los representantes en los próximos Juegos Evita. Los varones serán: Valentino Mujica (CAAF), Adolfo Scheweighofer (CAUSF), Vitto Sánchez Vuadens (CRR), Laureano González Robledo (EFC) y Stéfano Baroni (CAUSF). Mientras que las mujeres seleccionadas son: Brunella Del Zoto (RTC), Delfina Masón (CNSA), Rocío Berardo Romitelli (CALSJN), Juana Torres (STSR) y Emilia Serra (CAA).
Por último, pero no por ello menos importante, las mejores marcas técnicas del certamen fueron para Amira Costacurta de Náutico y Stéfano Baroni de Unión de Santa Fe.