Dakar 2026: los 20 argentinos que enfrentarán el desafío extremo en Arabia Saudita

Como ocurre cada comienzo de año, el mundo del deporte motor volverá a posar su atención en el Rally Dakar, la competencia off-road más dura y exigente del planeta.
Entre el 3 y el 17 de enero, veinte competidores argentinos participarán del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, repartidos en motos, autos, UTV y nuevas categorías, en una edición que promete ser una de las más exigentes de los últimos años.
Como ocurre cada comienzo de año, el mundo del deporte motor volverá a posar su atención en el Rally Dakar, la competencia off-road más dura y exigente del planeta.
La edición 2026 se disputará entre el 3 y el 17 de enero en Arabia Saudita, país que alberga la prueba de manera ininterrumpida desde 2020.
La largada y la llegada tendrán lugar en Yanbu, ciudad costera ubicada sobre el Mar Rojo. A lo largo de dos semanas, los participantes recorrerán cerca de 8.000 kilómetros totales, de los cuales aproximadamente 4.800 serán especiales cronometradas.
El trazado combinará dunas interminables, sectores pedregosos, navegación compleja y extensas jornadas que pondrán a prueba la resistencia física, mecánica y mental de los competidores.
Argentina volverá a tener un rol protagónico en la competencia. En total, 20 representantes nacionales dirán presente en las distintas categorías del Dakar 2026, confirmando una tradición que se mantiene vigente desde hace más de dos décadas.
Entre ellos se destacan nombres consagrados, campeones de ediciones anteriores y jóvenes pilotos que buscarán afirmarse en el máximo escenario del rally raid. La delegación albiceleste estará distribuida en motos, autos, Challenger, Side by Side, Dakar Classic y la innovadora categoría Mission 1000, enfocada en nuevas tecnologías.
Motos
Luciano Benavides (Rally GP)
Leonardo Cola (Rally2)
Santiago Rostán (Rally2)
Autos
Bruno Jacomy (navegante de Lucas Del Río)
Challenger
Nicolás Cavigliasso – Valentina Pertegarini
Augusto Sanz (navegante de Puck Klaassen)
David Zille – Sebastián Cesana
Fernando Acosta (navegante de Oscar Ral)
Kevin Benavides – Leandro Sisterna
Pablo Copetti
Side by side
Manuel Andújar – Andrés Frini
Jeremías González Ferioli – Gonzalo Rinaldi
Dakar Classic
Gastón Matarucco (navegante de Javier Vélez)
Mission 1000
Benjamín Pascual
La nómina argentina combina experiencia y renovación. Figuras como Benavides, Andújar, Copetti o Cavigliasso buscarán volver a destacarse en una competencia donde ya demostraron su jerarquía, mientras que otros pilotos enfrentarán el Dakar con el objetivo de completar la prueba y ganar rodaje internacional.
Con un recorrido renovado y condiciones extremas, el Dakar 2026 volverá a exigir al máximo a cada competidor. Una vez más, Argentina estará representada en uno de los escenarios más duros del deporte mundial, reafirmando su histórica presencia en la carrera más difícil del planeta.