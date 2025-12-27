#HOY:

Dakar 2026: los 20 argentinos que enfrentarán el desafío extremo en Arabia Saudita

Entre el 3 y el 17 de enero, veinte competidores argentinos participarán del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, repartidos en motos, autos, UTV y nuevas categorías, en una edición que promete ser una de las más exigentes de los últimos años.

El matrimonio cordobés le dio el 11° titulo a la Argentina en la última edición. Foto: Rally Dakar
Como ocurre cada comienzo de año, el mundo del deporte motor volverá a posar su atención en el Rally Dakar, la competencia off-road más dura y exigente del planeta.

La edición 2026 se disputará entre el 3 y el 17 de enero en Arabia Saudita, país que alberga la prueba de manera ininterrumpida desde 2020.

La largada y la llegada tendrán lugar en Yanbu, ciudad costera ubicada sobre el Mar Rojo. A lo largo de dos semanas, los participantes recorrerán cerca de 8.000 kilómetros totales, de los cuales aproximadamente 4.800 serán especiales cronometradas.

La edición 2026 se disputará entre el 3 y el 17 de enero en Arabia Saudita

El trazado combinará dunas interminables, sectores pedregosos, navegación compleja y extensas jornadas que pondrán a prueba la resistencia física, mecánica y mental de los competidores.

Fuerte presencia Argentina

Argentina volverá a tener un rol protagónico en la competencia. En total, 20 representantes nacionales dirán presente en las distintas categorías del Dakar 2026, confirmando una tradición que se mantiene vigente desde hace más de dos décadas.

Entre ellos se destacan nombres consagrados, campeones de ediciones anteriores y jóvenes pilotos que buscarán afirmarse en el máximo escenario del rally raid. La delegación albiceleste estará distribuida en motos, autos, Challenger, Side by Side, Dakar Classic y la innovadora categoría Mission 1000, enfocada en nuevas tecnologías.

Categoría por categoría: los argentinos confirmados

Motos

Luciano Benavides (Rally GP)

La delegación albiceleste estará distribuida en motos, autos, Challenger, Side by Side, Dakar Classic y la innovadora categoría Mission 1000.

Leonardo Cola (Rally2)

Santiago Rostán (Rally2)

Autos

Bruno Jacomy (navegante de Lucas Del Río)

Challenger

Nicolás Cavigliasso – Valentina Pertegarini

Augusto Sanz (navegante de Puck Klaassen)

La edición 2026 se disputará entre el 3 y el 17 de enero en Arabia Saudita

David Zille – Sebastián Cesana

Fernando Acosta (navegante de Oscar Ral)

Kevin Benavides – Leandro Sisterna

Pablo Copetti

Side by side

Manuel Andújar – Andrés Frini

Jeremías González Ferioli – Gonzalo Rinaldi

Dakar Classic

Gastón Matarucco (navegante de Javier Vélez)

Mission 1000

Con un recorrido renovado y condiciones extremas, el Dakar 2026 volverá a exigir al máximo a cada competidor.

Benjamín Pascual

Experiencia, juventud y nuevos desafíos

La nómina argentina combina experiencia y renovación. Figuras como Benavides, Andújar, Copetti o Cavigliasso buscarán volver a destacarse en una competencia donde ya demostraron su jerarquía, mientras que otros pilotos enfrentarán el Dakar con el objetivo de completar la prueba y ganar rodaje internacional.

Con un recorrido renovado y condiciones extremas, el Dakar 2026 volverá a exigir al máximo a cada competidor. Una vez más, Argentina estará representada en uno de los escenarios más duros del deporte mundial, reafirmando su histórica presencia en la carrera más difícil del planeta.

