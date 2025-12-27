Correrán la prueba más dura del mundo

Dakar 2026: los 20 argentinos que enfrentarán el desafío extremo en Arabia Saudita

Entre el 3 y el 17 de enero, veinte competidores argentinos participarán del Rally Dakar 2026 en Arabia Saudita, repartidos en motos, autos, UTV y nuevas categorías, en una edición que promete ser una de las más exigentes de los últimos años.