Dani Alves compró un club en Portugal y podría volver a jugar
El brasileño, absuelto por la Justicia española en marzo, adquirió el 50% de las acciones del Sporting Clube de San José de Ver. Evalúa regresar al fútbol como dueño-jugador y no descarta una futura carrera como entrenador.
Dani Alves fue absuelto en marzo de una causa por agresión sexual. Foto: Reuters
Tras una etapa marcada por problemas judiciales y 14 meses de prisión preventiva, Dani Alves dio un paso clave para reordenar su vida profesional. El exlateral de la selección brasileña y del Barcelona adquirió el 50% del Sporting Clube de San José de Ver, institución que milita en la tercera división del fútbol portugués.
Dani Alves compró parte del Sporting Clube de San José de Ver
El brasileño de 41 años manifestó su intención de comprar el 100% de las acciones del club en el transcurso del próximo año. Pero además, evalúa volver a calzarse los botines: no descarta jugar durante seis meses como parte del plantel profesional, lo que lo convertiría en una figura inédita de dueño-jugador.
El último partido oficial de Dani Alves fue en enero de 2023 con la camiseta de los Pumas de México. Días después fue detenido en España, en el marco de una denuncia por agresión sexual. En marzo de 2025, la Justicia lo absolvió por falta de pruebas.
Dani Alves compró parte del Sporting Clube de San José de Ver
Proyecto deportivo en Portugal
La elección de Portugal no es casual. Se trata de una liga que le permitiría transitar su regreso sin la presión mediática que tendría en Brasil o México. Además, Alves cuenta con la licencia UEFA A, lo que lo habilita a dirigir equipos profesionales si decide dejar definitivamente la actividad como futbolista.