Sorpresiva decisión

Dani Alves compró un club en Portugal y podría volver a jugar

El brasileño, absuelto por la Justicia española en marzo, adquirió el 50% de las acciones del Sporting Clube de San José de Ver. Evalúa regresar al fútbol como dueño-jugador y no descarta una futura carrera como entrenador.