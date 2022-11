El santafesino se postula como entrenador

Darío Cabrol lanzó su escuelita y su academia de fútbol

El ex futbolista de Unión y Colón apuesta por la formación de los más chicos desde hace varios años. Siempre polémico y punzante para hablar, opinó sobre la actualidad futbolística de la ciudad de Santa Fe. "No veo que haya un proyecto serio en divisiones inferiores en Unión, no se está trabajando de manera correcta", aseguró.