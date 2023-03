Selección Argentina

"Dibu" Martínez sobre su atajada a Kolo Muani: "Que en una final del Mundo te salgan las cosas es hermoso"

El arquero argentino tuvo un papel muy relevante en la final del Mundo que la Albiceleste le gana al equipo galo. "Dije, ´bueno, le achico despacio´. No me apresuré, porque sino me la pica por arriba", confesó sobre la jugada.