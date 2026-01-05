Novak Djokovic anunció su retiro de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales

Este domingo por la tarde, una decisión tomada por el experimentado Novak Djokovic sorprendió al mundo del tenis. “Tras considerarlo detenidamente, me retiro por completo de la Asociación de Jugadores Profesionales de Tenis (PTPA)".
En un duro comunicado, el tenista serbio anunció su salida del circuito “tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia“. "Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad", aclaró.
"Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se representaron mi voz e imagen”, escribió en sus redes sociales.
Cinco años atrás, el serbio fue uno de los fundadores de esa organización creada con el objetivo de proteger y promover los derechos de los tenistas, tanto hombres como mujeres, mejorar sus condiciones laborales, salarios y la distribución económica del deporte. Algo así como una especie de sindicato.
En 2025, de hecho, esa entidad interpuso una demanda contra la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), la Asociación de Tenis Femenino (WTA), la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), acusándolas de operar como monopolios y de limitar el control de los jugadores sobre sus carreras.
Las demandas, según el comunicado, “exponen abusos sistemáticos, prácticas anticompetitivas y un flagrante desprecio por el bienestar de los jugadores que persistieron durante décadas”.
“Estoy orgulloso de la visión que Vasek [Pospisil, 25° en 2014] y yo compartimos al fundar la PTPA, donde le dimos a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero quedó claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”, agregó Djokovic en su extenso mensaje.
El serbio decidió iniciar esa lucha cuando todavía era el líder del circuito de tenis masculino. Hoy, a los 38 años, ocupa el puesto número 4 del ranking, aunque sólo disputó 13 torneos en la temporada 2025, apenas dos después de perder la semifinal del US Open con Carlos Alcaraz.
Eso sí: se dio el gusto de festejar en su último certamen, en Atenas, donde se radicó junto a su familia. Djokovic empezará la temporada 2026 la semana próxima, en el torneo de Adelaida.
De acuerdo con la página de la PTPA, el serbio era hasta ahora miembro del comité ejecutivo, donde también figura el argentino Diego Schwartzman, y Ahmad Nassar es el Director Ejecutivo desde agosto de 2022.
“El tenis está destrozado”, había dicho Nassar luego de la demanda múltiple.
“Tras la fachada glamorosa que promueven los demandados, los jugadores están atrapados en un sistema injusto que explota su talento, reduce sus ingresos y pone en peligro su salud y seguridad. Solucionar estas fallas sistémicas no se trata de perturbar el tenis, sino de salvarlo para las futuras generaciones de jugadores y aficionados”, añadió.
El posteo de Djokovic en las redes sociales finalizó: “Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero, para mí, este capítulo ya está cerrado”.
La PTPA explicó en marzo de 2025 que antes de presentar las demandas se reunió con “más de 250 jugadores de todos los circuitos, incluyendo a la mayoría de los 20 mejores jugadores, tanto masculinos como femeninos, para analizar los resultados de la revisión legal”.
La demanda abarcaba diversas áreas, como:
La ATP salió en su defensa y en parte de su comunicado denunció entonces: “Si bien la Asociación se mantuvo centrada en implementar reformas que beneficien a los jugadores en múltiples niveles, la PTPA optó sistemáticamente por la división y la distracción mediante la desinformación en lugar del progreso".
"Cinco años después de su creación en 2020, la PTPA luchó por establecer un papel significativo en el tenis, por lo que no sorprende su decisión de emprender acciones legales en este momento”.