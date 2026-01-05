A través de sus redes sociales

Novak Djokovic anunció su retiro de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales

En un duro comunicado, el tenista serbio anunció su salida del circuito “tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia“. "Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad", aclaró.