Partido suspendido

Impacto en el futbol mundial: el danés Eriksen sufrió un nuevo desmayo en una cancha

El mediocampista se desplomó en el campo de juego en el encuentro de Dinamarca contra Ucrania, generando alarma y recordando su episodio cardíaco de 2021. Fue evacuado, está consciente y estable según los primeros informes.