Guardiola reveló que Julián Álvarez "estaba desanimado" antes del Mundial

Pressure 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐞𝐝.



Julián Álvarez, @ManCity's @FIFAWorldCup winner, makes no mistake from the spot 🎯#EmiratesFACup pic.twitter.com/dpjgV7fQGm