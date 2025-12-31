Se cerró el año con la Copa Santa Fe
más ambiciosa de toda la historia…
En la previa a los Juegos Deportivos Suramericanos 2026, la provincia movilizó cientos clubes, varios miles deportistas y capacitó dirigentes, apostando a un formato sin precedentes en el país. ¿Se vienen más deportes?.
El 27 de marzo de 2025, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y con la presencia del propio gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se presentaba la edición 2025 de una Copa Santa Fe que sin dudas prometía ser la más imponente de los últimos años en cantidad de disciplinas, deportistas e instituciones participantes. Hoy se puede decir objetivo alcanzado.
Unión campeón en fútbol. Foto: Matías Pintos
El deporte...una cuestión de Estado
La apuesta 2025 incluyó incluirá 12 disciplinas tanto femeninas como masculinas: fútbol, básquetbol, vóleibol, hockey, rugby, triatlón, handball, maratón, natación, ciclismo, golf y atletismo, con más de 150 instituciones deportivas involucradas en su desarrollo.
En esta inolvidable temporada se sumaron se suman ciclismo, golf, atletismo, natación en sus formatos de aguas abiertas, pileta y waterpolo.
La disciplina madre, que fue el fútbol, ese ladrillo en la pared de hace varios años cuando arrancó esta hermosa historia aseguró la participación de 40 clubes de toda la provincia y más de 10.000 deportistas involucrados, una cifra impactante.
“Hacer la Copa Santa Fe en toda la provincia genera que las instituciones más pequeñas tengan la oportunidad de llegar a la gloria, de ser campeonas, de disputar contra clubes imponentes; y esta edición tiene mucha trascendencia porque es el camino previo para lo que vamos a vivir el año que viene, una instancia única e irrepetible”, avisaba el Gobernador Maximiliano Pullaro.
Atalaya en básquetbol. Foto: El Litoral
La Copa Santa Fe “más grande de todas” contó con el respaldo de la Lotería de Santa Fe y el Quini 6, impulsores fundamentales del deporte provincial. Esta iniciativa reafirmó el compromiso del gobierno de Santa Fe con el desarrollo deportivo, promoviendo la inclusión social y el fortalecimiento de la infraestructura deportiva en la región.
Di Lena y la Lotería, un apoyo fundamental
Handball, Maratón, Ciclismo, Natación, Golf, Atletismo, Fútbol, Vóley, Básquet, Rugby, Triatlón y Hockey vibraron a lo largo y a lo ancho de la provincia invencible.
El cierre de una temporada inédita abre paso para lo que será un 2026 que redoblará la apuesta en todo sentido, de cara a los Juegos Deportivos Suramericanos.
Los Juegos Suramericanos 2026 se realizarán del 12 al 26 de septiembre y participarán más de 4.000 atletas de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curaçao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, en 57 disciplinas.
Se esperan más de 2 millones de espectadores en las tres ciudades, y otros 2 millones de espectadores a través de las transmisiones de TV y streaming.
El Gobierno Provincial invertirá 90 millones de dólares en infraestructura, en el Multiespacio Arena del Predio Ferial, el Microestadio del Parque Independencia, el Centro Acuático Provincial y la Cubierta Paseo XXI, en Rosario; el Estadio Multipropósito del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) y la Pista de Atletismo del CARD, en Santa Fe; el Centro de Tiro Deportivo en Recreo; y el Estadio Multipropósito Distrito Joven, el Velódromo Cubierto y el Área Deportiva Parque Regional, en Rafaela. Además, en las tres ciudades se construyen las Villas Deportivas, con una capacidad de más de 3.500 camas.
Daniel Di Lena, Vicepresidente Ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, resumió el año en la provincia invencible: “El Gobernador nos pidió, en el inicio de la gestión, que el deporte se transforme en una cuestión de Estado y que Santa Fe sea la verdadera capital del deporte a nivel provincia de la Argentina".
"Lo fuimos cumpliendo, mes a mes, con cada una de las disciplinas, abarcando toda la geografía provincial en un año intenso. Se apoyaron a todos los clubes que realizan deportes profesionales, se cuatriplicaron las becas deportivas y se instaló el programa de infraestructura deportiva, con un primer apoyo a casi 100 clubes".
"La idea es poder potenciar todo en un 2026 que será inolvidable con los Juegos Deportivos Suramericanos”, concluyó Daniel Di Lena con un respaldo fundamental de la Lotería de Santa Fe.