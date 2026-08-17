Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto, protagonizó un episodio insólito fuera del fútbol. El técnico se desvaneció durante una fuerte pelea entre su actual esposa y su expareja en un establecimiento ubicado en la costa norte egipcia.
Hossam Hassan se desmayó en medio de una violenta pelea entre su esposa y su expareja
El entrenador de Egipto sufrió una descompensación durante un enfrentamiento familiar en un hotel de la costa norte del país. La Policía intervino y medios locales señalaron que su estado es estable.
El incidente ocurrió en un café perteneciente a un complejo hotelero de Porto Marina. Las versiones difundidas por la prensa local indican que una discusión verbal escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico en el que participaron varias personas.
De los gritos a los golpes
Según los testimonios recogidos por medios árabes, hubo gritos, golpes y objetos arrojados durante el altercado. El personal del establecimiento intervino para separar a las partes mientras la tensión continuaba creciendo.
En medio de esa situación, Hassan perdió el conocimiento. Distintos reportes señalaron que sufrió una descompensación producto del estrés y la conmoción generada por el enfrentamiento.
Algunas publicaciones informaron inicialmente que fue trasladado a un centro médico, mientras otras indicaron posteriormente que no necesitó quedar hospitalizado. En cualquier caso, los reportes coinciden en que su estado posterior fue estable.
Dos versiones sobre el origen de la pelea
La disputa habría involucrado a Dan Adam, actual esposa del entrenador, y a su expareja Huwayda, además de familiares de ambas partes. Los abogados presentaron relatos diferentes sobre quién inició el enfrentamiento.
Adam sostuvo que durante el incidente le arrojaron café caliente, la golpearon y le tiraron del cabello. Desde la otra parte también se formularon acusaciones, por lo que la secuencia exacta continúa siendo materia de controversia.
La Policía acudió al establecimiento y tomó intervención. La prensa egipcia informó que se realizaron actuaciones por lo sucedido, aunque el episodio derivó posteriormente en versiones cruzadas entre familiares y allegados.
Un nombre histórico para Egipto
El episodio tuvo una rápida repercusión debido al peso de Hassan en el fútbol de su país. El exdelantero es uno de los máximos referentes de la historia de la selección y actualmente continúa como entrenador del combinado nacional.
Como futbolista disputó 177 partidos internacionales y convirtió 69 goles, registro que todavía lo mantiene como máximo goleador histórico de Egipto. También participó del Mundial de Italia 1990 y ganó tres veces la Copa Africana de Naciones.
La Federación Egipcia decidió renovar su vínculo después del Mundial 2026, en el que el equipo alcanzó por primera vez una instancia eliminatoria y quedó afuera frente a Argentina.
Su reciente cruce con Argentina
Hassan quedó además directamente vinculado con la Selección argentina durante la última Copa del Mundo. Egipto enfrentó al equipo albiceleste en los octavos de final y terminó eliminado después de un partido de alto voltaje.
Pocas semanas después de que la Federación ratificara su continuidad, el entrenador volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un episodio completamente ajeno a su actividad deportiva.