Se confirmó: Hughes FBC deja la Venadense y se suma a la Liga Deportiva del Sur

Lo que durante semanas fue análisis, charlas reservadas y especulación, terminó de definirse este miércoles. Hughes Foot Ball Club confirmó oficialmente su incorporación a la Liga Deportiva del Sur, marcando uno de los movimientos institucionales más relevantes del fútbol del sur santafesino de los últimos años.
La decisión implica la salida del “Celeste” de la Liga Venadense de Fútbol y su desembarco en una competencia que busca crecer en estructura, peso político y atractivo deportivo. El anuncio terminó de sacudir un escenario regional que ya venía en movimiento, con regresos y nuevas afiliaciones que reconfiguran el mapa liguista.
Un club con identidad y una decisión estratégica
Hughes FBC no es un actor menor dentro del departamento General López. Con una fuerte identidad futbolística, arraigo popular y una dirigencia activa, la institución venía evaluando desde hace tiempo distintos caminos para su futuro competitivo. La confirmación de su llegada a la LDDS responde a una decisión estratégica, pensada a mediano plazo, y no a un impulso coyuntural.
Además, el club está inevitablemente ligado a la figura de Ignacio Scocco, símbolo provincial, referente nacional y protagonista central en la historia reciente del “Celeste”. Scocco fue jugador, presidente y hoy sigue vinculado activamente a la institución que lo vio crecer, además de ser el club del actual gobernador santafesino Maximiliano Pullaro.
Una relación que se fue construyendo
Las conversaciones con la LDDS no fueron improvisadas. Dirigentes de Hughes mantuvieron contactos formales con las autoridades de la liga, encabezadas por su presidente Alberto Pesaola, en un diálogo que fue madurando con el correr de los meses y que finalmente desembocó en la confirmación oficial.
La gestión de Pesaola le dio a la Liga Deportiva del Sur un perfil ordenado, previsible y con proyección. Su rol como asambleísta de AFA y el reconocimiento recibido con el Premio Alumni 2025 al directivo más destacado de la Región Mesopotámica reforzaron el peso institucional de la competencia, hoy vista como una alternativa sólida por varios clubes.
Historia de cambios y adaptación
Para Hughes FBC, el cambio de liga no es un terreno desconocido. A lo largo de su historia, el club compitió en la Liga Venadense, tuvo un extenso y exitoso paso por la Liga de Colón —donde logró su primer título oficial— y luego regresó a Venado Tuerto.
En la Venadense, el “Celeste” estuvo cerca de la gloria en 2024, cuando alcanzó la final y cayó ante Atlético Elortondo, en la que fue su mejor campaña histórica. Ese recorrido de adaptación y crecimiento es parte del ADN del club y explica, en parte, la decisión tomada.
Impacto regional y lo que viene
La confirmación del desembarco de Hughes FBC en la Liga Deportiva del Sur no solo modifica el camino del club, sino que impacta de lleno en la dinámica regional. La LDDS continúa consolidándose como una liga en expansión, mientras que la Venadense deberá reacomodar su estructura ante la salida de la institución.
De hecho, la institución presidida por Jorge Bournot ya había sorteado el cuadro de la Copa de la Liga donde el “Celeste” debía enfrentar al vigente campeón Jorge Newbery en la primera fase y, previendo que podía irse, desde la Liga se había confirmado que de pasar eso, el “Tricolor” iba a avanzar directamente a la ronda de 16avos. de final.
En paralelo, el apellido Scocco sigue flotando en el aire. Desde el entorno dirigencial no descartan que Ignacio pueda volver a vestir la camiseta dentro del campo de juego, una posibilidad que, de concretarse, tendría un impacto deportivo y emocional enorme para la competencia.
Con la decisión ya tomada y confirmada, Hughes FBC inicia una nueva etapa. Un giro institucional fuerte, medido y con horizonte claro, que promete redibujar el fútbol del sur santafesino a partir de la temporada 2026.