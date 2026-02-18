“No hay lugar para el racismo”: Infantino respaldó a Vinícius y pidió investigar el caso Prestianni

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó el presunto episodio de racismo denunciado por Vinícius Júnior en el duelo de Champions League entre Benfica y Real Madrid y reclamó que se investigue “a fondo” para identificar a los responsables.
El presidente de la FIFA se refirió al presunto caso de racismo denunciado por Vinícius Jr. en Benfica-Real Madrid. Pidió una investigación “a fondo” y sanciones si se confirman los hechos.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó el presunto episodio de racismo denunciado por Vinícius Júnior en el duelo de Champions League entre Benfica y Real Madrid y reclamó que se investigue “a fondo” para identificar a los responsables.
“Me sorprendió y me entristeció ver el incidente”, expresó el dirigente, y remarcó que “no hay lugar para el racismo en nuestro deporte ni en la sociedad”, en un mensaje que volvió a poner el foco sobre una problemática repetida en Europa.
El brasileño apuntó contra el argentino Gianluca Prestianni, a quien acusó de haberle dirigido un insulto discriminatorio durante el partido. El futbolista de Benfica, por su parte, negó la acusación y sostuvo que se trató de un malentendido.
El episodio se dio en un encuentro que ya estaba cargado de tensión y que tuvo interrupciones por la denuncia en el campo, con la situación bajo la mirada de los árbitros y de los informes oficiales.
Infantino elogió la actuación del árbitro francés François Letexier, quien activó el protocolo antirracismo y detuvo el juego para atender lo ocurrido. Para la FIFA, ese tipo de intervenciones son clave para sostener un mensaje de “tolerancia cero”.
El caso quedó bajo análisis de la UEFA, que abrió un expediente disciplinario. Si se comprueba la acusación, el reglamento contempla sanciones severas, con la posibilidad de una suspensión prolongada a nivel internacional.
En su posicionamiento, Infantino mencionó herramientas que la FIFA viene promoviendo, como la Acción Global contra el Racismo y el Panel de Voz de los Jugadores, con el objetivo de proteger a futbolistas, árbitros y aficionados ante cualquier forma de discriminación.
Mientras avanza el proceso, el foco estará en lo que surja de los reportes arbitrales, eventuales registros y testimonios. El expediente disciplinario definirá si hubo insultos y cuál será el alcance de una eventual sanción.