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Duro revés para un rival de la Argentina en la previa del Mundial

Jordania cayó ante Suiza por 4 a 1 en el primer amistoso de cara a la Copa del Mundo. Pese a intentar un esquema defensivo, el conjunto asiático sucumbió tras el primer gol, revelando áreas críticas a mejorar antes del torneo.

Jordania cayó 4-1 ante Suiza en un amistoso, revelando fallas defensivas críticas. La actuación del arquero Abu Laila evitó una goleada aún mayor.Jordania cayó 4-1 ante Suiza en un amistoso, revelando fallas defensivas críticas. La actuación del arquero Abu Laila evitó una goleada aún mayor.
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Jordania, uno de los rivales de la Selección argentina en el Grupo J del Mundial 2026, sufrió una contundente derrota por 4-1 ante Suiza en un amistoso disputado en St. Gallen, en un partido que dejó expuestas varias falencias defensivas del conjunto asiático.

El equipo dirigido por Jamal Sellami fue ampliamente superado en el primer tiempo. Breel Embolo abrió el marcador de penal a los 27 minutos tras una acción revisada por el VAR, mientras que Dan Ndoye amplió la ventaja poco después.

En el tiempo añadido, otro penal sancionado tras la intervención de la tecnología permitió que Granit Xhaka estableciera el 3-0 antes del descanso.

Jordania había comenzado con un planteo defensivo y ordenado, pero se desmoronó tras el primer gol. Su principal sostén fue el arquero Yazeed Abu Laila, figura del equipo gracias a seis atajadas que evitaron una diferencia mayor.

En el complemento, los asiáticos mostraron una mejor versión. Con varios cambios, adelantaron líneas y descontaron a los 52 minutos mediante Odeh Al-Fakhouri.

Sin embargo, nunca lograron comprometer seriamente a Suiza y Christian Fassnacht sentenció el 4-1 definitivo a los 79 minutos.

Jordania cerrará su preparación para el Mundial con un amistoso ante Colombia el 7 de junio. Luego debutará ante Austria el 17, enfrentará a Argelia el 23 y se medirá con Argentina el 27 de junio en Kansas, Estados Unidos.

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