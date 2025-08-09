Otra "palomita": Imhoff deportista distinguido en la ciudad de Rosario
Juan Imhoff, máximo anotador de Los Pumas, completó una semana para recordar: primero en el Museo del Deporte con el Gobernador Pullaro, después el try histórico el sábado en Duendes y ahora este reconocimiento en su tierra. El diputado Germán Scavuzzo había declarado de interés su despedida.
Siempre estuvo cerca. Juan Imhoff, en su tierra natal, recibiendo el mejor homenaje y reconocimiento que le podía dar Rosario: "Deportista distinguido", de parte del Concejo Municipal de su querida ciudad. Muy emocionado, lo recibió acompañado por sus seres queridos. Foto: Marcelo Manera.
Juan Imhoff no para de emocionarse, de reírse, de llorar. Esta vez, después de su cinematográfico último baile con la camiseta de su querido Duendes el sábado pasado en Las Delicias, el máximo anotador de los Pumas en los mundiales e ídolo del Racing de París, rompió el mito de "nadie es profeta en su tierra". El Concejo Municipal de Rosario le entregó la declaración de "deportista distinguido", detallando su destacada trayectoria nacional e internacional. María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo, hizo entrega de esta distinción al rugbier rosarino que fue acompañado por autoridades, familiares, representantes del deporte y la comunidad en general. El diputado Germán Scavuzzo, que se hizo presente y pasó por el rugby, había declarado de interés su despedida.
Sus dos padres, su esposa Natacha, todos sus hermanos, parte del plantel de Duendes, los dirigentes de la institución y los clubes de la Unión de Rugby de Rosario le dieron el calor y color a esta distinción, en el recinto del Concejo Municipal de Rosario, enclavado casi en el pie del Monumento a la Bandera. Juan, emocionado, recordó a un querido amigo al que perdió a los 16 años ("teníamos con el rugby los mismos sueños") y a su abuela: "Fuiste la única que me dijo que podía llegar, festejá allá arriba viejita...", dijo mirando al Cielo.
Le agradeció a su padre, José Luis Imhoff, ex entrenador de Los Pumas y ex ministro de Salud de la provincia de Santa Fe: "Gracia Papá, porque me enseñaste cómo cuidarme y cómo cuidar a los rivales en el rugby". Se volvió a "quebrar" cuando miró a su madre y le dedicó algunas palabras: "Para vos mamá, que dejaste tu vida para que pueda vivir la mía". Finalmente a Natacha, su esposa: "Ella, además de llevar adelante la casa y los hijos, se banca al Juan que nadie conoce: insoportable, con mal humor, inconformista".
Donde quería, con quienes quería. La foto de Juan Imhoff, rodeado de sus padres, esposa, hermanas, hermanos, compañeros de Duendes, dirigentes y amigos en general que le dejó el rugby. Cumplió el sueño de su último baile en Rosario y en Duendes. Foto: Marcelo Manera.
María Eugenia Schmuck, presidenta del Concejo, arrancó con una linda anécdota: "Mi padre era muy amigo de tu padre, te trajo para estos pagos..." (sonrisas). Luego de compartir un emotivo video con la trayectoria de Imhoff, María Eugenia Schmuck dijo: "Juan, además de todo lo que lograste, lo que estamos resaltando es que nunca te olvidaste de dónde saliste: tu familia, tu club, tu ciudad. Siempre pensaste en Rosario, tu cuna. Tu despedida en Duendes nos emocionó a todos".
En su mensaje final, antes de volverse a Europa, Juan Imhoff, el "deportista distinguido de la ciudad de Rosario", dijo que "vestir la camiseta de Los Pumas es algo inexplicable, hay que vivirlo", le agradeció al Racing de París "por sacarme de mi zona de confort" y cerró con un "Duende es todo, pero todo en serio en mi vida; es el mejor club del mundo".
Imhoff fue sin dudas un jugador que marcó una época en Los Pumas, siendo determinante con un hattrick en el primer triunfo ante los Springboks en 2015, con su inolvidable palomita ante Irlanda en el Mundial 2015 o participando de la histórica victoria ante los All Blacks en 2020, entre otros grandes sucesos. Ahora, agregó una "palomita" más: el Concejo Municipal de Rosario lo homenajeó como "deportista distinguido".
