Lo hizo el Concejo Municipal: el rugby agradecido

Otra "palomita": Imhoff deportista distinguido en la ciudad de Rosario

Juan Imhoff, máximo anotador de Los Pumas, completó una semana para recordar: primero en el Museo del Deporte con el Gobernador Pullaro, después el try histórico el sábado en Duendes y ahora este reconocimiento en su tierra. El diputado Germán Scavuzzo había declarado de interés su despedida.