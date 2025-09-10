Con presencia santafesina en los podios

Los JADAR cerraron su primera jornada de competencias

Durante la calurosa tarde de este martes, se disputaron seis pruebas de remo en las aguas de la Laguna Setúbal de la Costanera Este. El Doble Par Masculino y el Single Peso Ligero Masculino tuvo a atletas de la provincia y la ciudad entre los primeros puestos.