Tras el Mundial

Karim Benzema no se habla con casi ningún jugador de la Selección de Francia

La relación nunca fue la mejor y luego de la derrota de Argentina, a la cual no asistió, dejó de seguir a sus ex compañeros. Didier Deschamps estaría molesto porque no fue sincero sobre su estado físico. Aún no se sabe a ciencia cierta qué sucedió.