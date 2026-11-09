Stephen Oscar Ramos, conocido futbolísticamente como Kiki, definió qué selección representará en el próximo Mundial Sub 17. El delantero de Vélez Sarsfield jugará el certamen con Haití, país donde nació, en lugar de continuar su camino con la Selección argentina, con la que había disputado algunos amistosos de la categoría.
Kiki Ramos eligió jugar el Mundial Sub 17 con Haití y no con Argentina
El delantero de Vélez nació en Puerto Príncipe, llegó al país durante su infancia y ya había tenido participación en amistosos con el seleccionado juvenil argentino.
La decisión fue confirmada por la Federación Haitiana de Fútbol a través de sus redes sociales, donde anunció la incorporación del juvenil al seleccionado que participará de la competencia internacional. De esta manera, el atacante tendrá la oportunidad de representar al país caribeño en una cita mundialista.
Haití confirmó la convocatoria
La Federación Haitiana de Fútbol comunicó oficialmente la llegada del futbolista y brindó detalles sobre su identidad y lugar de nacimiento.
"Stephen Oscar Ramos, alias Kiki, nacido el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe. El joven jugador del Vélez Sarsfield elige a Haití y se unirá a la selección Sub-17 en Brasil", publicó la entidad.
Además, agradeció la colaboración del representante del delantero y de Vélez para concretar su incorporación al equipo juvenil. "¡Kiki, estás en casa!", expresó en el mensaje de bienvenida.
El delantero disputará el Mundial Sub 17 que se desarrollará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre. Haití integrará el Grupo D junto a Francia, Arabia Saudita y Uruguay, por lo que tendrá un exigente desafío en la fase inicial.
¿Puede volver a jugar para Argentina?
Aunque Ramos ya vistió la camiseta de la Selección argentina en algunos encuentros amistosos juveniles, su decisión de representar a Haití en el Mundial no significa que haya cerrado definitivamente la posibilidad de jugar para otro seleccionado.
Según el reglamento de la FIFA, la participación en determinadas competencias juveniles no implica necesariamente quedar definitivamente vinculado a una federación. Para que exista una vinculación definitiva, deben cumplirse condiciones específicas relacionadas con las participaciones internacionales y la edad del futbolista.
Por ese motivo, Kiki todavía podría tener la posibilidad de representar a Argentina en el futuro, siempre que cumpla con los requisitos reglamentarios correspondientes.
En las últimas convocatorias de Diego Placente para la Sub 17 argentina, el delantero ya no había formado parte de los entrenamientos. Finalmente, se confirmó que continuará su camino internacional con Haití.
Quién es Kiki Ramos, la promesa de Vélez
Stephen Oscar Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, Haití, y llegó a la Argentina durante su infancia, luego de ser adoptado por una familia del país.
Su vínculo con el fútbol comenzó cuando tenía apenas seis años. Un vecino que había observado sus condiciones durante los partidos del barrio lo incentivó a realizar una prueba en Vélez Sarsfield. Allí comenzó su recorrido por las divisiones inferiores.
Su apodo, Kiki, surgió porque repetía esa palabra cuando era pequeño. Con el tiempo, también quedó relacionado con Kylian Mbappé, aunque su estilo de juego suele ser comparado con el de Vinicius Junior.
El atacante se destaca por su velocidad, potencia física, capacidad ofensiva y habilidad para superar rivales en el uno contra uno. Sus condiciones y actuaciones en las inferiores le permitieron firmar su primer contrato profesional con Vélez, club que apuesta por su crecimiento futbolístico.
Ahora, el juvenil tendrá un nuevo desafío internacional: disputar un Mundial con Haití y continuar desarrollando su carrera en el fútbol profesional.