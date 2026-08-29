Leandro Paredes criticó la suspensión de diez partidos que le impuso la FIFA por los incidentes registrados después de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. El mediocampista de Boca comparó su castigo con el recibido por el español Gavi, a quien señaló como el futbolista que lo golpeó durante los enfrentamientos posteriores al encuentro.v
Paredes apuntó contra Gavi por la sanción de FIFA: “Es el que me da la piña”
El mediocampista de Boca cuestionó la diferencia entre las penas recibidas tras los incidentes posteriores a la definición ante España y confió en que la AFA logre reducir su castigo.
El jugador habló luego de la victoria de Boca por 1-0 frente a Lanús, por la séptima fecha del Torneo Clausura, y se refirió a la resolución de la Comisión Disciplinaria de la FIFA.
La comparación de Paredes con Gavi
Al ser consultado por la sanción, Paredes consideró que la pena recibida fue desproporcionada y marcó una diferencia con el castigo aplicado al futbolista español.
“La sanción parece exagerada. Lo raro es que a Gavi le dieron una y es el que me da la piña en el pecho”, sostuvo el mediocampista.
Paredes fue suspendido por diez encuentros y recibió además una multa económica de 90.000 dólares por los incidentes ocurridos tras la derrota 1-0 de Argentina ante España, en la final disputada el 19 de julio en el estadio de Nueva York-Nueva Jersey.
Gavi, en tanto, recibió una fecha de suspensión y una multa de 30.000 dólares por su participación en los episodios posteriores a la definición.
La expectativa por la apelación
El futbolista argentino también se refirió al próximo paso que deberá afrontar la Asociación del Fútbol Argentino para intentar reducir la sanción.
“Ahora queda apelar, ver si podemos reducir la sanción y nada más”, manifestó Paredes, quien confía en que la pena pueda ser modificada.
“Yo creo que se puede reducir porque es excesiva”, agregó el volante de Boca.
La AFA aguarda los fundamentos completos de las resoluciones para presentar los recursos correspondientes ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA. El Tribunal Arbitral del Deporte aparece como una eventual última instancia dentro del proceso.
Los otros argentinos sancionados
Paredes no fue el único integrante de la delegación argentina alcanzado por las medidas disciplinarias derivadas de los incidentes registrados después de la final.
Nahuel Molina recibió una suspensión de siete partidos y una multa de 90.000 dólares. Thiago Almada, por su parte, fue sancionado con una fecha, mientras que Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, recibió tres encuentros de suspensión.
Las penas fueron determinadas luego de la investigación iniciada por la FIFA a raíz de los enfrentamientos protagonizados por futbolistas y miembros de los cuerpos técnicos de Argentina y España tras la definición del Mundial.
Un cambio para cumplir las suspensiones
Durante esta semana, la AFA consiguió además que la FIFA aprobara un pedido para que las sanciones puedan comenzar a cumplirse en amistosos internacionales de clase A, además de los encuentros oficiales, dependiendo de cuál se dispute primero.
La medida abre la posibilidad de que Paredes, Molina y los demás jugadores sancionados comiencen a descontar partidos de sus respectivas suspensiones durante los próximos compromisos amistosos de la Selección argentina.