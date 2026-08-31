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Gloria eterna
La historia de Messi con la Selección en un repaso increíble de fotos
Desde aquel debut expulsado en 2005 hasta los títulos que cambiaron su historia, Messi atravesó frustraciones, críticas y una transformación que terminó en gloria.
 16:46

La historia de Lionel Messi con la Selección Argentina puede contarse de muchas maneras. Con números, récords, títulos o goles. Pero también puede reconstruirse a través de imágenes: aquellas que muestran al joven que debutó con una expulsión y las que retratan al capitán que levantó los trofeos que durante tantos años se le negaron.

El recorrido comenzó el 17 de agosto de 2005, en Budapest. Con apenas 18 años, Messi ingresó en el segundo tiempo del amistoso ante Hungría, dirigido por José Pekerman. Su estreno duró apenas unos segundos: fue expulsado tras un forcejeo con un defensor. Fue un comienzo insólito para una historia que terminaría convirtiéndose en una de las más grandes del fútbol argentino.

Messi debutó en 2005 en la Selección mayor. El dato: fue expulsado.Messi debutó en 2005 en la Selección mayor. El dato: fue expulsado.

Un camino marcado por las finales perdidas

Los primeros años con la Mayor estuvieron atravesados por la expectativa y también por las frustraciones. Messi disputó los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, donde alcanzó su primera final mundialista.

netherlands' kew jaliens (l) battles for the ball with argentina's lionel messi during their group c world cup 2006 soccer match in frankfurt june 21, 2006. fifa restriction _ no mobile use reuters_dylan martinez (germany) kew jaliens lionel messi futbol campeonato mundial 2006 frankfurt alemania futbol futbolistas partido seleccion argentina vs. holandaContra Países Bajos en 2006. Reuters.

En Brasil, el equipo de Alejandro Sabella llegó hasta el último partido. Alemania se impuso 1-0 en el tiempo suplementario y Messi recibió el Balón de Oro del torneo, pero la imagen del rosarino observando la Copa del Mundo quedó asociada a una de las derrotas más dolorosas de su carrera.

Después llegaron dos golpes consecutivos ante Chile. Argentina perdió las finales de la Copa América 2015 y de la Copa América Centenario 2016, ambas por penales. La segunda derrota fue especialmente dura para Messi, que falló su remate en la definición.

Argentina's Lionel Messi (R) throws the ball in next to Germany's coach Joachim Loew during the 2010 World Cup quarter-final soccer match at Green Point stadium in Cape Town July 3, 2010. REUTERS/Ina Fassbender (SOUTH AFRICA - Tags: SPORT SOCCER WORLD CUP) ciudad del cabo Lionel Messi Joachim Loew seleccion argentina de futbol vs. alemania campeonato mundial de futbol sudafrica 2010Sacando un lateral con Alemania en 2010. Reuters.

El 26 de junio de 2016, después de aquella caída en Estados Unidos, anunció su retiro de la Selección. “Se terminó para mí la Selección”, expresó entonces, visiblemente golpeado. Era la cuarta final perdida con la Mayor y una muestra del peso que cargaba sobre sus hombros.

Pero el alejamiento duró apenas 45 días. El 12 de agosto confirmó su regreso. Messi volvió a intentarlo, aunque todavía faltaba un cambio profundo para que su historia con la camiseta argentina tomara otro rumbo.

partido final ganado por la seleccion de chile por penal penales Jun 26, 2016; East Rutherford, NJ, USA; Argentina midfielder Lionel Messi (10) missing penalty kick against Chile goalkeeper Claudio Bravo (1) in the championship match of the 2016 Copa America Centenario soccer tournament at MetLife Stadium. Mandatory Credit: Adam Hunger-USA TODAY Sports eeuu lionel messi campeonato torneo copa america centenario 2016 futbol futbolistas partido final seleccion argentina chileEn la Copa América 2016. Tras perder se alejó por un tiempo. Reuters.

La reinvención que terminó en gloria

La transformación llegó con Lionel Scaloni. Con el nuevo entrenador comenzó a construirse otra Selección y también otra versión de Messi: más líder, más acompañado y con una relación diferente con el equipo y con la camiseta.

El punto de quiebre llegó en 2021. En el Maracaná, Argentina derrotó 1-0 a Brasil con gol de Ángel Di María y Messi consiguió finalmente su primer título oficial con la Selección Mayor. Después de tantas finales perdidas, el capitán pudo levantar una Copa con la camiseta argentina.

Soccer Football - Copa America 2024 - Final - Argentina v Colombia - Hard Rock Stadium, Miami, Florida, United States - July 15, 2024 Argentina's Lionel Messi lifts the trophy as he celebrates with teammates after winning Copa America 2024 REUTERS/Agustin MarcarianCampeón de la Copa América 2021. Reuters.

Aquel triunfo abrió la puerta a una etapa inolvidable. En 2022 llegó la Finalissima ante Italia y, meses después, la consagración que durante tantos años había parecido imposible: el Mundial de Qatar.

Soccer Football - Finalissima - Italy v Argentina - Wembley Stadium, London, Britain - June 1, 2022 Argentina's Lionel Messi celebrates after winning the Finalissima with teammates REUTERS/Peter Cziborra TPX IMAGES OF THE DAYEn Wembley tras ganar la Finalissima. Reuters.

En Doha, Messi fue protagonista desde el comienzo hasta la final contra Francia. Marcó en todas las instancias del torneo y terminó levantando la Copa del Mundo después de una definición por penales que quedó para siempre en la memoria de los argentinos.

FILE PHOTO: Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina's Lionel Messi lifts the World Cup trophy alongside teammates as they celebrate winning the World Cup REUTERS/Carl Recine/File PhotoLa gloria de Qatar. Reuters.

La historia no terminó allí. En 2024, Argentina volvió a ser campeona de América en Estados Unidos. El equipo de Scaloni derrotó a Colombia en la final y consiguió el segundo título consecutivo de una generación que había cambiado para siempre el vínculo entre Messi y la Selección.

Después llegó una última Copa del Mundo, en 2026, donde Messi disputó su sexto Mundial y alcanzó una tercera final mundialista. Argentina cayó ante España, pero el capitán cerró su recorrido con nuevos récords y 21 goles en Mundiales.

Jul 14, 2024; Miami, FL, USA; Argentina forward Lionel Messi (10) gets ready too take a free kick against Colombia in the second half during the Copa America Final at Hard Rock Stadium. Mandatory Credit: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY SportsEn la Copa América 2024. Reuters.

Messi se despide de la Selección como el futbolista con más partidos y goles de su historia: 207 encuentros y 125 tantos, además de cuatro títulos con la Mayor. Si se suman el Mundial Sub 20 de 2005 y el oro olímpico de Beijing 2008, la cuenta asciende a seis conquistas con Argentina.

Desde aquella expulsión en Budapest hasta las lágrimas en el Maracaná, la Copa del Mundo en Qatar y la celebración en Estados Unidos, las fotos cuentan una historia que durante años pareció imposible de completar.

La historia de Messi con la Selección tuvo derrotas, dudas, críticas y hasta un breve adiós. Pero también tuvo regreso, transformación y gloria. Y terminó convirtiendo al 10 en una leyenda eterna de la camiseta argentina.

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