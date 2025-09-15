Scaloni sobre el último partido de Messi: “Merece volver a jugar en Buenos Aires”

El DT recordó la emotividad del triunfo 3-0 ante Venezuela, habló de las sensaciones que vivió el plantel y se ilusionó con ver al capitán una vez más en Argentina antes del Mundial 2026.

Lionel Scaloni repasó el significado que tuvo para la Selección Argentina la goleada 3-0 ante Venezuela, la última vez que Lionel Messi jugó un partido oficial en el país. El técnico de la Albiceleste dijo que fue un momento “redondo” y confió en que el capitán pueda volver a presentarse en Buenos Aires, aunque ya no haya puntos en juego.

Un día inolvidable para Messi

“Lo vimos igual que ustedes, sabiendo la emotividad que tenía. Todo era para él y para sus compañeros. Las emociones de ese día están ahí. Fue un día muy lindo, porque se dio redondo: pudo hacer goles y estuvo con su familia, que es lo que realmente cuenta”, aseguró Scaloni.

El técnico de la Selección aseguró que el capitán “merece volver a jugar en Buenos Aires”. Foto: Reuters

El entrenador de 47 años, que tiene contrato hasta el Mundial 2026, sostuvo que “seguramente no sea su último partido en Buenos Aires. Ya lo veremos, merece volver a jugar”, despertando la ilusión de los hinchas de ver a Messi otra vez en el país.

Mirada puesta en el Mundial

Consultado sobre la lista para la Copa del Mundo de Norteamérica, Scaloni pidió cautela: “Sería conveniente esperar hasta último momento para ver cómo llegan los futbolistas. Hay muchos chicos que nos pueden aportar”.

Argentina tendrá cuatro amistosos antes de fin de año y prepara su camino rumbo al Mundial 2026. Foto: Fernando Nicola