Scaloni sobre el último partido de Messi: “Merece volver a jugar en Buenos Aires”

Lionel Scaloni repasó el significado que tuvo para la Selección Argentinala goleada 3-0 ante Venezuela, la última vez que Lionel Messi jugó un partido oficial en el país. El técnico de la Albiceleste dijo que fue un momento “redondo” y confió en que el capitán pueda volver a presentarse en Buenos Aires, aunque ya no haya puntos en juego.
Un día inolvidable para Messi
“Lo vimos igual que ustedes, sabiendo la emotividad que tenía. Todo era para él y para sus compañeros. Las emociones de ese día están ahí. Fue un día muy lindo, porque se dio redondo: pudo hacer goles y estuvo con su familia, que es lo que realmente cuenta”, aseguró Scaloni.
El técnico de la Selección aseguró que el capitán “merece volver a jugar en Buenos Aires”. Foto: Reuters
El entrenador de 47 años, que tiene contrato hasta el Mundial 2026, sostuvo que “seguramente no sea su último partido en Buenos Aires. Ya lo veremos, merece volver a jugar”, despertando la ilusión de los hinchas de ver a Messi otra vez en el país.
Mirada puesta en el Mundial
Consultado sobre la lista para la Copa del Mundo de Norteamérica, Scaloni pidió cautela: “Sería conveniente esperar hasta último momento para ver cómo llegan los futbolistas. Hay muchos chicos que nos pueden aportar”.
Argentina tendrá cuatro amistosos antes de fin de año y prepara su camino rumbo al Mundial 2026. Foto: Fernando Nicola
La Selección cerrará el año con amistosos en octubre ante Venezuela y Puerto Rico en Estados Unidos, y en noviembre frente a Angola y un rival a confirmar. En marzo podría disputarse la Finalissima ante España y no se descarta un partido de despedida en Argentina antes de viajar al Mundial.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.