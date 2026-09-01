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“Te voy a extrañar”: el escudo de la Selección Argentina se despidió de Lionel Messi

La Asociación del Fútbol Argentino realizó una emotiva publicación en sus redes sociales para homenajear a Lionel Messi, quien se retiró tras 21 años defendiendo la camiseta albiceleste.

El video reconoce el impacto global de Messi, con cada vez más niños queriendo ser como él, y agradece por unir a todo el país. Foto: Reuters / Nathan Ray Seebeck.El video reconoce el impacto global de Messi, con cada vez más niños queriendo ser como él, y agradece por unir a todo el país. Foto: Reuters / Nathan Ray Seebeck.
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La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video en sus redes sociales a modo de despedida para el astro Lionel Messi, que se retiró de la Selección, en el que se le agradece por haber “defendido siempre” los colores argentinos.

Desde la entidad rectora del fútbol nacional se buscó realizar una publicación emotiva, en la que un locutor personificó al escudo de la Selección Argentina de Fútbol para hablarle al “10” en primera persona y valorarlo: “Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”.

Luego de 21 años representando al seleccionado argentino, y un mes y medio después del final de su sexto y último Mundial, Lionel Messi decidió durante el mediodía del pasado lunes 31 de agosto poner fin a su exitoso ciclo como jugador del representativo argentino.

Los homenajes hacia un ídolo futbolístico y popular como lo es Messi no culminan incluso un día después de haber confirmado su despedida de la Selección, y desde el equipo de prensa de la AFA se decidió realizar un agradecimiento con una propuesta original.

En un video de un minuto y medio publicado en las redes sociales oficiales de la casa madre del fútbol argentino, un narrador asume el rol de ser la voz del escudo de la Asociación del Fútbol Argentino, que ha estado en el pecho de las camisetas de la Selección desde 1976, para rendirle tributo al jugador.

Soccer Football - International Friendly - Argentina v Panama - Estadio Monumental, Buenos Aires, Argentina - March 23, 2023 Argentina's Lionel Messi in action wearing the shirt with the World Cup winner's patch and the three stars over the AFA crest. REUTERS/Agustin MarcarianUna imagen que ya no se verá, Messi portando el escudo de la AFA, luciendo la diez y llevando la cinta de capitán de la Selección. Foto: REUTERS / Agustin Marcarian.

“Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar” comienza el mensaje, ya que Messi fue “el que siempre defendió” al escudo llevándolo “con orgullo en el pecho” además de cambiarlo para siempre, a partir de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, y su consecuente tercera medalla dorada.

Luego de afirmar que “los dos sabemos que merecíamos alguna más”, haciendo referencia a los dos subcampeonatos mundiales que protagonizó el futbolista en 2014 y 2026, el escudo comentó que “fueron más de 20 años” escuchando los latidos del capitán, que portó las camisetas “15”, “18” y “19” antes de hacerse con el icónico dorsal número “10”.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina fans gather for a traditional Banderazo rally - Klyde Warren Park, Dallas, Texas, U.S. - June 21, 2026 Argentina fans wearing Lionel Messi shirts as they gather for a traditional Banderazo rally REUTERS/Hannah MckayEl video, que personifica al escudo del equipo nacional, agradece a Messi por su dedicación y por haber "defendido siempre" los colores de los argentinos. Foto: REUTERS / Hannah Mckay.

“No hay foto en la que no estemos juntos, aunque en algún momento pensaste que no era para vos” recuerda el video, que también destaca que Messi y el escudo se cayeron y levantaron juntos, para luego mencionar algunos de los momentos más trascendentales de su carrera internacional, como el triunfo en la final de la Copa América 2021, ante Brasil en el Maracaná, el último penal en Qatar 2022 y el triunfo semifinalista ante Inglaterra, en la última Copa del Mundo.

Por último, el escudo le dio mérito al “10” por la cantidad de gente que utiliza la camiseta argentina alrededor del mundo, y cerró: “Cada vez hay más chicos que se ponen la camiseta y dicen que cuando sean grandes quieren ser como vos. Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”.

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