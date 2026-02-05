Boxeo

Vuelve “Maravilla” Martínez: peleará con “Picante” Ryske el 11 de abril en Tortuguitas

Adrián “Maravilla” Martínez volverá a combatir el 11 de abril ante Nicolás “Picante” Ryske en la “Noche de Leyendas”. Este viernes 6 de febrero ambos tendrán su primer cara a cara en Palermo.