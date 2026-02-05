Vuelve “Maravilla” Martínez: peleará con “Picante” Ryske el 11 de abril en Tortuguitas

La vuelta de Adrián “Maravilla” Martínez al cuadrilátero ya tiene fecha confirmada: será el 11 de abril, cuando enfrente a Nicolás “Picante” Ryske en una velada anunciada como “Noche de Leyendas”.
Adrián “Maravilla” Martínez volverá a combatir el 11 de abril ante Nicolás “Picante” Ryske en la “Noche de Leyendas”. Este viernes 6 de febrero ambos tendrán su primer cara a cara en Palermo.
El evento se realizará en el Arena de Tortuguitas, escenario utilizado para espectáculos y jornadas deportivas, con capacidad que puede rondar los 9.000 espectadores sentados según el formato del montaje.
La pelea marcará el regreso oficial de Martínez, de 50 años, ex campeón mundial mediano con los cinturones del CMB y la OMB, además de consagraciones previas en súper welter en distintas organizaciones.
El combate será el primer cruce entre ambos en una cartelera que apunta a reunir figuras con trayectoria en disciplinas de contacto, bajo un formato promocionado como noche especial para el público local.
En la previa, está previsto un primer “cara a cara” este viernes 6 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, en un encuentro promocional donde se ampliarán detalles del evento.
Ryske, de 45 años, llega desde el kickboxing y el muay thai, donde construyó su carrera con títulos internacionales y presentaciones en el circuito de deportes de combate.
La organización anticipó que el choque tendrá carácter de exhibición central dentro de la velada, con difusión a través de la agenda de prensa de los protagonistas y del evento.
Tras el cara a cara del 6 de febrero, se espera la confirmación del cronograma completo, venta de entradas y cartelera final para la noche del 11 de abril.
Por el lado de Martínez, el anuncio instala un nuevo capítulo en su trayectoria profesional tras su etapa como campeón mundial y su posterior alejamiento del ring.