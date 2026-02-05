#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Boxeo

Vuelve “Maravilla” Martínez: peleará con “Picante” Ryske el 11 de abril en Tortuguitas

Adrián “Maravilla” Martínez volverá a combatir el 11 de abril ante Nicolás “Picante” Ryske en la “Noche de Leyendas”. Este viernes 6 de febrero ambos tendrán su primer cara a cara en Palermo.

Adrián “Maravilla” Martínez volverá a pelear el 11 de abril en el evento “Noche de Leyendas”. Adrián “Maravilla” Martínez volverá a pelear el 11 de abril en el evento “Noche de Leyendas”.
Seguinos en
Por: 

La vuelta de Adrián “Maravilla” Martínez al cuadrilátero ya tiene fecha confirmada: será el 11 de abril, cuando enfrente a Nicolás “Picante” Ryske en una velada anunciada como “Noche de Leyendas”.

El evento se realizará en el Arena de Tortuguitas, escenario utilizado para espectáculos y jornadas deportivas, con capacidad que puede rondar los 9.000 espectadores sentados según el formato del montaje.

Adrián “Maravilla” Martínez volverá a pelear el 11 de abril en el evento “Noche de Leyendas”.Adrián “Maravilla” Martínez volverá a pelear el 11 de abril en el evento “Noche de Leyendas”.

Fecha, sede y anuncio

La pelea marcará el regreso oficial de Martínez, de 50 años, ex campeón mundial mediano con los cinturones del CMB y la OMB, además de consagraciones previas en súper welter en distintas organizaciones.

El combate será el primer cruce entre ambos en una cartelera que apunta a reunir figuras con trayectoria en disciplinas de contacto, bajo un formato promocionado como noche especial para el público local.

"Maravilla" Martínez perdió contra Pepi Staropoli"Maravilla" Martínez perdió contra Pepi Staropoli en Parense de Manos

En la previa, está previsto un primer “cara a cara” este viernes 6 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires, en un encuentro promocional donde se ampliarán detalles del evento.

El rival: Nicolás “Picante” Ryske

Ryske, de 45 años, llega desde el kickboxing y el muay thai, donde construyó su carrera con títulos internacionales y presentaciones en el circuito de deportes de combate.

Nicolás “Picante” Ryske será el rival anunciado para el regreso del ex campeón mundial argentino.Nicolás “Picante” Ryske será el rival anunciado para el regreso del ex campeón mundial argentino.

La organización anticipó que el choque tendrá carácter de exhibición central dentro de la velada, con difusión a través de la agenda de prensa de los protagonistas y del evento.

Lo que viene en la previa

Tras el cara a cara del 6 de febrero, se espera la confirmación del cronograma completo, venta de entradas y cartelera final para la noche del 11 de abril.

Por el lado de Martínez, el anuncio instala un nuevo capítulo en su trayectoria profesional tras su etapa como campeón mundial y su posterior alejamiento del ring.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Boxeo
Show

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro