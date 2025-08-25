Dolor en el fútbol ecuatoriano: murió Marcos Olmedo en un accidente de tránsito

El fútbol ecuatoriano amaneció con una noticia desgarradora. Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa, falleció en un accidente de tránsito apenas un día después de haber formado parte del plantel que enfrentó a Macará por la liga local.
El jugador de Mushuc Runa perdió la vida horas después de integrar el banco de suplentes en el partido ante Macará. El joven futbolista había tenido un paso por varios clubes de Ecuador y era considerado una promesa en ascenso.
El fútbol ecuatoriano amaneció con una noticia desgarradora. Marcos Olmedo, jugador de Mushuc Runa, falleció en un accidente de tránsito apenas un día después de haber formado parte del plantel que enfrentó a Macará por la liga local.
El volante, de 26 años, viajaba rumbo a la ciudad de Quinindé, Ecuador, cuando el vehículo en el que se trasladaba impactó con otro automóvil. El choque resultó fatal y le quitó la vida de manera repentina.
Olmedo había llegado a Mushuc Runa en junio de este año. Aunque apenas sumó cuatro partidos con la camiseta del “Ponchito”, era considerado un refuerzo con futuro. De hecho, pocas horas antes de su muerte estuvo en el banco de suplentes en la derrota 2-1 ante Macará.
Nacido en Guayaquil, Marcos Olmedo inició su carrera en el Club Norte América, donde comenzó a forjar sus sueños como futbolista. Su talento lo llevó a vestir los colores de equipos tradicionales como Aucas, América de Quito y Liga de Quito.
También tuvo dos ciclos en Macará, donde se ganó el cariño de los hinchas, y más tarde encontró continuidad en El Nacional. Con esa camiseta consiguió su mayor logro deportivo: la Copa Ecuador 2024, un título que marcó un hito en su carrera.
En Mushuc Runa encontró una nueva oportunidad para seguir creciendo. Su llegada fue recibida con expectativa, aunque la vida le puso un freno inesperado. Sus compañeros, dirigentes y rivales lo despidieron con mensajes de dolor en redes sociales.
El fallecimiento de Olmedo impacta doblemente por la juventud y el camino que aún tenía por recorrer. Con apenas 26 años, su carrera estaba en pleno desarrollo y muchos lo veían como un jugador con condiciones para seguir dando pasos importantes en el fútbol ecuatoriano.
El accidente que le costó la vida está bajo investigación de las autoridades. Mientras tanto, los clubes en los que jugó y la afición ecuatoriana expresan su dolor y acompañan a la familia del futbolista en este momento de profundo duelo.
La Federación Ecuatoriana de Fútbol también manifestó sus condolencias, sumándose a una cadena de mensajes de respeto y solidaridad. En las canchas del país se lo recordará como un joven que luchó por su lugar y que partió demasiado pronto.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.