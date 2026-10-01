Racing aceptó abrir negociaciones por la salida anticipada de Marcos Rojo, quien tiene contrato hasta diciembre y es pretendido por Estudiantes de La Plata para reforzar el plantel de cara a las semifinales de la Copa Libertadores.
Racing puso tres condiciones para liberar a Marcos Rojo y Estudiantes avanza por su regreso
La Academia aceptó negociar una salida anticipada, pero exige un resarcimiento, el pago de la deuda salarial y un bonus por cada partido que el defensor dispute en la Libertadores.
La dirigencia de la Academia fijó tres condiciones económicas para rescindir el vínculo antes de tiempo y permitir que el defensor vuelva al club donde comenzó su carrera profesional.
Las exigencias de Racing
La primera condición es el pago de un resarcimiento correspondiente a los tres meses que todavía restan de contrato.
Además, Estudiantes deberá asumir la totalidad de la deuda salarial que Racing mantiene con el futbolista.
El tercer punto contempla un bonus económico por cada partido que Rojo consiga disputar en la Copa Libertadores con el conjunto platense.
Rojo dejó de entrenarse con el plantel
El defensor ya se apartó de los entrenamientos junto al plantel profesional y comunicó que no volverá al predio hasta que el presidente Diego Milito se contacte con su representante.
Rojo pretende cerrar su salida para incorporarse a Estudiantes y quedar disponible para la serie de semifinales frente a Flamengo.
La intención del futbolista es regresar a La Plata y recomponer su relación con los hinchas del Pincha tras su posterior paso por Boca.
Estudiantes dio el visto bueno
Juan Sebastián Verón, Agustín Alayes y Marcos Angeleri ya aprobaron avanzar con la incorporación del marcador central.
El club tiene plazo hasta el 9 de octubre para completar su inscripción y habilitarlo para disputar la instancia decisiva de la Copa Libertadores.
La negociación dependerá ahora de que Estudiantes acepte las condiciones económicas establecidas por Racing para poner fin anticipadamente al contrato.
Qué pasa si no hay acuerdo
Si las partes alcanzan un entendimiento, Rojo podrá incorporarse inmediatamente al plantel de Estudiantes.
En cambio, si la operación no prospera por diferencias económicas, el defensor continuará ligado contractualmente a Racing hasta diciembre.
A partir de enero quedaría con libertad para definir su futuro, con la posibilidad de regresar a Estudiantes sin cargo o evaluar el cierre de su carrera profesional.