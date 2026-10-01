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Racing puso tres condiciones para liberar a Marcos Rojo y Estudiantes avanza por su regreso

La Academia aceptó negociar una salida anticipada, pero exige un resarcimiento, el pago de la deuda salarial y un bonus por cada partido que el defensor dispute en la Libertadores.

Marcos Rojo tiene contrato con Racing hasta diciembre y busca concretar su regreso a Estudiantes.Marcos Rojo tiene contrato con Racing hasta diciembre y busca concretar su regreso a Estudiantes.
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Racing aceptó abrir negociaciones por la salida anticipada de Marcos Rojo, quien tiene contrato hasta diciembre y es pretendido por Estudiantes de La Plata para reforzar el plantel de cara a las semifinales de la Copa Libertadores.

La dirigencia de la Academia fijó tres condiciones económicas para rescindir el vínculo antes de tiempo y permitir que el defensor vuelva al club donde comenzó su carrera profesional.

Las exigencias de Racing

La primera condición es el pago de un resarcimiento correspondiente a los tres meses que todavía restan de contrato.

Soccer Football - Copa Libertadores - Semi Final - Second Leg - Racing Club v Flamengo - Estadio Presidente Peron, Buenos Aires, Argentina - October 29, 2025 Flamengo's Gonzalo Plata in action with Racing Club's Marcos Rojo REUTERS/Rodrigo ValleMarcos Rojo tiene contrato con Racing hasta diciembre y busca concretar su regreso a Estudiantes. Foto: Reuters

Además, Estudiantes deberá asumir la totalidad de la deuda salarial que Racing mantiene con el futbolista.

El tercer punto contempla un bonus económico por cada partido que Rojo consiga disputar en la Copa Libertadores con el conjunto platense.

Rojo dejó de entrenarse con el plantel

El defensor ya se apartó de los entrenamientos junto al plantel profesional y comunicó que no volverá al predio hasta que el presidente Diego Milito se contacte con su representante.

Rojo pretende cerrar su salida para incorporarse a Estudiantes y quedar disponible para la serie de semifinales frente a Flamengo.

Marcos Rojo fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Racing.La dirigencia de la Academia exige tres condiciones económicas para autorizar una rescisión anticipada.

La intención del futbolista es regresar a La Plata y recomponer su relación con los hinchas del Pincha tras su posterior paso por Boca.

Estudiantes dio el visto bueno

Juan Sebastián Verón, Agustín Alayes y Marcos Angeleri ya aprobaron avanzar con la incorporación del marcador central.

El club tiene plazo hasta el 9 de octubre para completar su inscripción y habilitarlo para disputar la instancia decisiva de la Copa Libertadores.

La negociación dependerá ahora de que Estudiantes acepte las condiciones económicas establecidas por Racing para poner fin anticipadamente al contrato.

ELLITORAL_283152 | DyN Si diez años después te vuelvo a encontrar en algún lugar, no te olvides que soy distinto de aquel pero casi igual...Si la casualidad, nos vuelve a juntar 10 años después...algo se va a incendiar, no voy a mostrar mi lado cortez , cantaba Andrés Calamaro con Los Rodríguez . La foto del festejo de Marcos Rojo con la camiseta de Estudiantes de, casulamente, del 2010: pasaron diez años.Estudiantes pretende inscribir al defensor antes del 9 de octubre para la semifinal de la Copa Libertadores.

Qué pasa si no hay acuerdo

Si las partes alcanzan un entendimiento, Rojo podrá incorporarse inmediatamente al plantel de Estudiantes.

En cambio, si la operación no prospera por diferencias económicas, el defensor continuará ligado contractualmente a Racing hasta diciembre.

A partir de enero quedaría con libertad para definir su futuro, con la posibilidad de regresar a Estudiantes sin cargo o evaluar el cierre de su carrera profesional.

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