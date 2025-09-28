¿A quién eligió Messi?: los jóvenes talentos para el Balón de Oro 2025

Lionel Messi,considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y máximo ganador del Balón de Oro con ocho distinciones, volvió a participar como jurado en la elección del Trofeo Kopa 2025, premio que reconoce al mejor jugador sub-21 de la temporada.
Su votación volvió a llamar la atención de los aficionados y medios deportivos de todo el mundo, ya que el capitán de la Selección argentina eligió a jóvenes talentos que vienen destacándose en Europa.
Messi volvió a colocar en primer lugar a Lamine Yamal Créditos:Xinhua/Gao Jing
Messi confirma a Lamine Yamal como su favorito
En esta edición del Trofeo Kopa, Messi volvió a colocar en primer lugar a Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona que ha sorprendido por su rendimiento y madurez en la cancha a pesar de su corta edad.
En el segundo puesto de su votación eligió a Désiré Doué, extremo del Paris Saint-Germain, mientras que el podio lo completó Pau Cubarsí, defensor central del Barcelona, consolidando así su apuesta por el talento emergente del fútbol español y francés.
Los ganadores de los premios Balón de Oro 2025 de France Football posando para una fotografía Créditos: Xinhua/Gao Jing
Esta selección coincide parcialmente con la del año anterior, cuando Messi también destacó a Yamal como el jugador más sobresaliente, aunque en esa ocasión el segundo y tercer puesto fueron ocupados por Cubarsí y Alejandro Garnacho.
La consistencia de Messi al elegir a Yamal subraya su reconocimiento hacia el talento joven y su visión sobre quiénes podrían convertirse en las futuras estrellas del fútbol mundial.
Participación y votación global del Balón de Oro
El Trofeo Kopa forma parte de la ceremonia del Balón de Oro, que es decidido por un jurado de 100 periodistas internacionales, uno por cada país, siguiendo el ranking FIFA.
Según información del medio francés L’Équipe, algunas leyendas del fútbol como Cristiano Ronaldo, Kevin Keegan y Michel Platini optaron por no participar en la votación de esta edición, dejando el camino abierto a nuevas figuras y voces del deporte.
En representación de Argentina, el periodista Ezequiel Fernández Moores colocó en el primer lugar al francés Ousmane Dembélé, seguido de Vitinha, Lamine Yamal, Pedri y Mohamed Salah.
Entre los futbolistas argentinos, Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister se ubicaron en los puestos 20 y 22, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez quedó octavo en la lucha por el Trofeo Yashin, que reconoce al mejor arquero del año.
La elección de Messi refleja no solo su conocimiento profundo del fútbol actual, sino también su interés por impulsar a los jóvenes talentos que se destacan en Europa.
Este reconocimiento puede convertirse en un impulso para la carrera de los elegidos, ya que ser destacado por un jugador de la talla de Messi representa un sello de calidad y proyección internacional.
Dejanos tu comentario
