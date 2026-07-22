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Del 15 al 30 de agosto

Llega el Mundial de Hockey 2026: cuándo y dónde juegan Las Leonas y Los Leones

Con la esperanza de repetir sus éxitos pasados, ambas selecciones nacionales buscarán protagonizar la competencia deportiva internacional que se disputará en Países Bajos y Bélgica.

Los equipos nacionales viajarán el 8 de agosto con una gran ilusión y el respaldo de las autoridades deportivas argentinas. Foto: Archivo / REUTERS / Adnan Abidi. Los equipos nacionales viajarán el 8 de agosto con una gran ilusión y el respaldo de las autoridades deportivas argentinas. Foto: Archivo / REUTERS / Adnan Abidi.
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Las selecciones argentinas de hockey sobre césped, Las Leonas y Los Leones, ya tienen todo listo para afrontar el Mundial 2026, que se disputará entre el 15 y el 30 de agosto en Amstelveen (Países Bajos) y Wavre (Bélgica). El certamen reunirá a las 16 mejores selecciones del mundo tanto en la rama femenina como en la masculina.

En este marco, las embajadas de ambos países en Argentina realizaron un evento de lanzamiento que contó con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli y el subsecretario de Deportes Diógenes de Urquiza; los planteles de ambos equipos y diplomáticos de los países participantes, así como autoridades de la Confederación Argentina de Hockey.

"Todos ustedes representan los valores más nobles del deporte: la pasión, la tenacidad, la perseverancia, el sacrificio, sumado a todo lo que resignan para cumplir sus sueños. Les agradezco por ser nuestros embajadores. Agradezco a los jugadores, a las jugadoras, a los cuerpos técnicos y a la CAH por el trabajo que vienen realizando", remarcó Scioli.

scioliEl evento de lanzamiento del Mundial 2026 contó con la presencia del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli y el subsecretario de Deportes Diógenes de Urquiza.

Por su parte, el embajador de Países Bajos en nuestro país, Mauritz Verheijden, resaltó "el espíritu de cooperación entre los países" para organizar el Mundial en conjunto e invitó a todos los argentinos "a ser partes de la historia concurriendo a una competencia que será histórica".

Los equipos nacionales viajarán el 8 de agosto, luego de realizar su último entrenamiento el jueves 6, con la ilusión de volver a ser protagonistas en la máxima cita internacional.

Las Leonas, candidatas al título

El conjunto dirigido por Fernando Ferrara fue subcampeón de la Pro League 2025-26, únicamente por detrás de Países Bajos; y también subcampeón del mundo en India 2023.

(240809) -- COLOMBES, 9 agosto, 2024 (Xinhua) -- Rocío Sánchez Moccia (d) de Argentina disputa la pelota durante el partido por la medalla de bronce femenino de hockey sobre césped entre Argentina y Bélgica en los Juegos Olímpicos de París 2024, en Colombes, Francia, el 9 de agosto de 2024. (Xinhua/Ren Pengfei) (ra) (da)Las Leonas y Los Leones debutarán en el Mundial de Hockey 2026 el 15 de agosto en Países Bajos y Bélgica, con la esperanza de alcanzar el podio. Foto: Xinhua / Ren Pengfei.

Argentina integrará el Grupo B, junto a Estados Unidos, Alemania y Escocia.

Las Leonas buscarán conquistar su tercera Copa del Mundo, tras los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

Los Leones buscan volver a lo más alto

El seleccionado masculino, conducido por Lucas Rey, terminó quinto en la Pro League 2025-26 y buscará mejorar la actuación del último Mundial, donde finalizó en el noveno puesto.

Los Leones compartirán el Grupo A con Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda, una zona exigente que pondrá a prueba al conjunto argentino desde el comienzo del torneo.

Con planteles renovados, experiencia internacional y la ilusión intacta, Argentina buscará dejar su huella en una nueva edición del Mundial y pelear por un lugar en el podio frente a las principales potencias del hockey mundial.

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