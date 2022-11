Brasil le prende velas a Neymar: ¿Se pierde el resto del Mundial?

Fora da fase de grupos da Copa com problema no tornozelo direito, Neymar não sofria uma lesão séria desde novembro de 2021.



Na atual temporada, o camisa 10 do Brasil participou de 20 dos 22 jogos do PSG. Só foi desfalque quando precisou cumprir suspensão automática #genacopa pic.twitter.com/AMRavuOh2u