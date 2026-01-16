A los 90 años

Murió José Luís “La Polaca” Burtovoy, ex arquero de Colón y Unión

El guardameta ascendió con el tatengue en 1974 y estuvo en el plantel que ganó la Libertadores del “Rojo” de Avellaneda. Padre de José Pablo, quien defendió el arco sabalero en la Copa de 1998 y atajó cuatro penales en Paraguay.