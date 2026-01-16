Murió José Luís “La Polaca” Burtovoy, ex arquero de Colón y Unión

Triste noticia para el fútbol santafesino. Se confirmó el fallecimiento de José Luis “La Polaca” Burtovoy, quien fuera tercer arquero de Colón en el ascenso de 1965 y titular en el Unión que subió a Primera en el 74.
El guardameta ascendió con el tatengue en 1974 y estuvo en el plantel que ganó la Libertadores del “Rojo” de Avellaneda. Padre de José Pablo, quien defendió el arco sabalero en la Copa de 1998 y atajó cuatro penales en Paraguay.
Triste noticia para el fútbol santafesino. Se confirmó el fallecimiento de José Luis “La Polaca” Burtovoy, quien fuera tercer arquero de Colón en el ascenso de 1965 y titular en el Unión que subió a Primera en el 74.
A sus 90 años, el ex futbolista y padre de José Pablo, héroe de Colón en la Copa Libertadores 1998, permanecía internado en un sanatorio privado de la capital santafesina.
Por lo que pudo saber El Litoral, será velado en la ciudad de Santo Tomé.
En su vida profesional, fue jefe de taquígrafos en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe hasta su retiro de la vida activa.
También formó parte de planteles de equipos como Almirante Brown en el ascenso, y de Independiente pero estaba “tapado” por el recordado “Pepé” Santoro.
A principios de 2025, El Litoral recordó los días de la llega del “Loco” Gatti y la reacción de Burtovoy.
“No tenía celos, al contrario. Nunca hubo controversias. Hugo se portó muy bien conmigo. Y Lorenzo también. Yo sabía cómo eran las reglas de juego desde el momento en que se supo que Gatti venía a Unión”, le dijo a Enrique Cruz en un reportaje publicado en enero de 2025.
“Y el mismo Lorenzo me valoró muchísimo luego de un episodio en el que pudo evaluar mi forma de ser, mi carácter”, agregó “La Polaca”.