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Control antidopaje

Nick Kyrgios quedó suspendido tras dar positivo por cocaína en Mallorca

El tenista australiano reconoció el consumo, asumió la responsabilidad y explicó que los últimos años de lesiones tuvieron un fuerte impacto físico y mental en su vida.

Kyrgios deberá afrontar una suspensión mientras continúa el proceso.Kyrgios deberá afrontar una suspensión mientras continúa el proceso.
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El tenista australiano Nick Kyrgios fue suspendido provisionalmente después de dar positivo por cocaína en un control antidopaje realizado durante el torneo de Mallorca. La medida comenzó el 4 de agosto de 2026 y, mientras permanezca vigente, le impide competir, entrenar o participar en eventos oficiales.

La muestra había sido tomada el 22 de junio y un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje confirmó el 17 de julio la presencia de benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína. La Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA) indicó que la sustancia está prohibida durante la competición.

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Asumió la responsabilidad

Antes de que se conociera el comunicado oficial de la ITIA, Kyrgios publicó un mensaje en sus redes sociales en el que confirmó el resultado y se refirió a lo ocurrido.

Aug 10, 2022; Montreal, QC, Canada; Nick Kyrgios (AUS) serves against Daniil Medvedev (not pictured) in second round play at IGA Stadium. Mandatory Credit: Eric Bolte-USA TODAY SportsEl australiano habló sobre el impacto de las lesiones en su carrera.

“Recientemente he dado positivo en un control antidopaje en Mallorca por consumo de cocaína. He cometido un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello”, escribió el australiano.

La ITIA explicó que la cocaína está considerada por la Agencia Mundial Antidopaje como un estimulante y una sustancia de abuso. Además, aclaró que cuando este tipo de sustancias se consume fuera de competición pueden aplicarse sanciones reducidas.

Qué no podrá hacer durante la suspensión

Mientras se mantenga la medida provisional, Kyrgios no podrá jugar, entrenar ni presentarse en eventos organizados o autorizados por World Tennis, la ATP, la WTA, los torneos de Grand Slam o las federaciones nacionales.

Tennis - 'Battle of the Sexes' - Nick Kyrgios v Aryna Sabalenka - Press Conference - Coca-Cola Arena, Dubai, United Arab Emirates - December 27, 2025 Nick Kyrgios during the press conference REUTERS/Amr AlfikyKyrgios anunció que se alejará de las redes durante 28 días.

El tenista tiene la posibilidad de apelar la suspensión provisional, aunque hasta el momento no lo hizo. Todavía tampoco se conoce cuánto tiempo se extenderá la sanción definitiva.

La ITIA señaló que, como ocurre en los procedimientos contemplados por el Programa Antidopaje del Tenis, continuará brindándole apoyo durante el proceso.

El difícil momento personal

Kyrgios, de 31 años, alcanzó el puesto 13 del ranking mundial en octubre de 2016, la mejor posición de su carrera. En los últimos años, según sus propias declaraciones, atravesó dificultades físicas y mentales relacionadas con las lesiones.

En su mensaje, el australiano explicó que ese período tuvo un fuerte impacto en su vida. “Mis años de lesiones me han pasado una factura enorme, tanto física como mentalmente”, afirmó.

También habló sobre la posibilidad de ponerle fin a su carrera y reconoció que aceptar esa posibilidad fue especialmente difícil.

“Siempre he dicho que yo no elegí el tenis, fue el tenis el que me eligió a mí. Pero dejar atrás algo que ha sido toda mi vida es una de las cosas más difíciles a las que me he tenido que enfrentar”, expresó.

Su decisión de alejarse de las redes

El tenista también pidió disculpas a sus seguidores, familiares, patrocinadores y especialmente a los niños que lo tienen como referente.

“Nada de eso justifica lo que hice”, sostuvo Kyrgios al referirse a las circunstancias personales que atravesaba.

En el cierre de su mensaje, anunció que se alejará durante 28 días de las redes sociales y de la vida pública para concentrarse en su recuperación. “Me alejaré de las redes sociales y de la vida pública mientras me centro en recuperarme”, afirmó.

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