Novak Djokovic se clasificó este lunes a la final del ATP 500 de Beijing luego de un desenlace inesperado frente a Daniil Medvedev.
Djokovic avanzó a la final tras la descalificación de Medvedev por un pelotazo al público
El serbio ganaba 7-5 y 5-3 cuando el ruso fue excluido del partido después de impactar con la pelota en el rostro de un espectador. En la final enfrentará a Alex de Miñaur.
El serbio ganaba 7-5 y 5-3, después de 2 horas y 33 minutos de juego, cuando el ruso fue descalificado por golpear con la pelota en el rostro de un espectador tras perder su turno de servicio.
Un cierre abrupto
La sanción determinó el final inmediato del encuentro y dejó a Djokovic con el pase asegurado al partido decisivo.
Hasta ese momento, el número 6 del ranking había logrado imponerse en un duelo muy parejo y se encontraba a un game de cerrar el segundo set.
Medvedev, tercero del mundo, quedó fuera del torneo por conducta antideportiva luego del incidente con el público.
Djokovic mantiene su invicto en Beijing
La victoria amplió además el registro perfecto del serbio en el torneo chino.
Djokovic acumula ahora 33 triunfos consecutivos en Beijing, donde ya fue campeón en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.
A los 39 años, buscará el título número 102 de su carrera profesional.
Una semana de grandes triunfos
El serbio había llegado a las semifinales después de superar a Alexander Zverev, actual número 2 del mundo.
El alemán atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera y este año conquistó Roland Garros y el US Open.
Djokovic volvió a imponerse ante uno de los principales jugadores del circuito y quedó a un partido de sumar un nuevo trofeo.
De Miñaur será el rival
En la final, Djokovic enfrentará al australiano Alex de Miñaur, quinto del ranking.
De Miñaur avanzó luego del retiro de Hubert Hurkacz, cuando ganaba 6-4 y 3-2.
El partido decisivo del ATP 500 de Beijing se disputará este martes desde las 8, hora argentina.
Alcaraz también es finalista en Tokio
En paralelo, Carlos Alcaraz se clasificó a la final del ATP 500 de Tokio.
El español dio vuelta su partido ante Jaume Munar y se impuso por 5-7, 6-3 y 6-1.
Su rival será el checo Jiří Lehečka, que derrotó por 6-4 y 6-2 al monegasco Valentin Vacherot.