Primera Nacional

Nueva Chicago, el único que podría bajar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza

El rival de Colón de este lunes a las 16.10 tiene 48 puntos y el Lobo mendocino, que este domingo no pudo ganarle a Estudiantes de Río Cuarto, suma 50. Si el sabalero vence a los de Mataderos, se acomodará como escolta junto a Aldosivi (que perdió con Gimnasia de Salta), con 49 unidades. San Telmo también cayó, 1-0 con Chaco For Ever.