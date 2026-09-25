Plata en el canotaje de la Laguna Setúbal

Manuel Orero se subió al podio y le dio la medalla de plata a la Argentina en el K1 500

El palista oriundo de San Fernando lideró en la largada y concretó una gran carrera para quedarse con el segundo puesto con un tiempo de 1m 35s 82c. El oro fue para el uruguayo Matías Otero y el bronce para el chileno Sebastián Alveal.