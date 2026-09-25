En una atrapante regata disputada en las aguas de la Laguna Setúbal, el argentino Manuel Orero se quedó con el segundo puesto y se adjudicó la medalla de plata en la final del K1 500 metros de canotaje.
Manuel Orero se subió al podio y le dio la medalla de plata a la Argentina en el K1 500
El palista oriundo de San Fernando lideró en la largada y concretó una gran carrera para quedarse con el segundo puesto con un tiempo de 1m 35s 82c. El oro fue para el uruguayo Matías Otero y el bronce para el chileno Sebastián Alveal.
El representante nacional, oriundo de San Fernando (Buenos Aires), tuvo un arranque dominante y tomó la punta en los primeros metros de la competencia. Sin embargo, con el correr del trayecto, el uruguayo Matías Otero impuso un ritmo demoledor en el tramo final, superó al argentino y terminó conquistando la presea dorada con un registro de 1m 33s 10c.
A pesar del sobrepaso, Orero sostuvo con firmeza su línea de marcha y cruzó la meta en 1m 35s 82c para asegurar el subcampeonato y sumar un nuevo logro para la delegación albiceleste. El podio lo completó el chileno Sebastián Alveal, quien apretó sobre los metros finales pero debió conformarse con el bronce tras marcar un tiempo de 1m 35s 97c.