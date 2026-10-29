Un fin de semana a puro polo. Eso promete la Copa Potrillitos, el tradicional torneo que recupera después de muchos años el club hípico General Manuel Belgrano organizado por Pampa, escuela de Polo que funciona dentro de la institución.
Pampa, Escuela de Polo, recuperó la Copa Potrillitos
Este fin de semana, el polo vivirá jornadas muy particulares e históricas. En el club ubicado a la vera de la circunvalación, se disputará un torneo infantil que reunirá a 46 jugadores de 2 a 17 años.
El certamen será el sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre, desde las 11. El armado de los equipos estará a cargo de la misma escuela, ya que participan niños desde los 2 años hasta adolescentes de 17. Contará con representantes de clubes como “La Palmita”, de Hersilia; “La Querencia”, de Arroyo Aguiar o el histórico “Jockey Club” de Rosario y el apoyo de importantes firmas locales.
“Pampa, escuela de polo” funciona en el General Belgrano hace poco más de un año y organizar la copa fue un desafío, próximo a concretarse.
Aprender polo y respetar al caballo
“El objetivo de crear la escuela fue tener un espacio para compartir, introducir al deporte y conectar con el caballo. Que los chicos tengan como pasatiempo andar a caballo. Enseñamos el respeto al animal, al deporte. Son cosas que van de la mano primero el respeto al caballo, luego formar deportistas”, explicó Ayelén Ávila, profesora y fundadora de “Pampa”.
Un semillero para la región
Hoy, “la escuelita” es semillero. “Estamos conociendo a través del deporte a personas de la región, de otras provincias. ‘Pampa’ es devolverle al club un poco de la vida que dan los niños porque los jugadores son todos adultos”, sintetizó la profe Aye y agregó “todo lo hacemos gracias al presidente y vicepresidente del club, Ignacio Lassaga y José Maroyaz y a las familias de los chicos que nos apoyan”.
El recuerdo de Tomás Ryan
Ayelén no estuvo sola en el armado de “Pampa”. Fue un sueño de dos: “el que sembró para poder tener la escuelita y el torneo fue Tomi, un loco apasionado por los caballos y el polo. Creo que de alguna forma va a estar presente porque los chicos siempre se acuerdan de él. Estaría feliz y orgulloso”, destacó Aye. “Tomi” es Tomás Ryan fundador de la escuela y pareja de Ayelén, que falleció hace un año tras una enfermedad.