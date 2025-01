Racing está a mitad de camino por Balboa: ¿Cuánto pide Unión?

Pegue "Rocky" pegue. Adrián Balboa, con 300 partidos profesionales y 73 goles, sabe que lo de Racing es "el pase de su vida", pero también es realista: "Lo hablé con el entrenador y le dije que, si estaba la posibilidad, me gustaría salir y me entendió. Pero sé que no será fácil", dijo el "9" del "Kily". Foto: Manuel Fabatía.