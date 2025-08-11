Regatas ganó con contundencia y está en el Final Four de la Copa Santa Fe en U15
Con Francisco Bertone y Juan Lemos como figuras y goleadores, el conjunto lagunero de la capital provincial se quedó sin dejar dudas con el grupo que se disputó este fin de semana en cancha de 9 de Julio. Se enfrentará con Platense Porvenir de Reconquista, Alumni de Casilda y Náutico de Rosario en la definición por el título de campeón de la categoría en la rama masculina.
Desde la mañana del sábado y hasta el mediodía de este domingo, el estadio del Club 9 de Julio de la ciudad de Rafaela fue escenario de uno de los cuatro cuadrangulares correspondientes a la fase inicial de la Copa Santa Fe de básquet masculino en su categoría U15.
En el mencionado gimnasio se veían las caras la formación local con Independiente de la misma ciudad, Banco y Regatas de la capital de la provincia en busca de un boleto al final four en donde se resolverá al campeón.
Luego de 3 actuaciones de alto nivel en la que no les dio chances a sus rivales, fue el lagunero el que se aseguró el pasaje a la definición, erigiéndose además como serio candidato a levantar la copa.
Foto: Gentileza Regatas
En el primer partido de la zona, el sábado por la mañana, el duelo de equipos rafaelinos quedó en manos de 9 de Julio por 55 a 49 sobre Independiente, posicionando al local de buena manera pensando en la definición.
A segundo turno, Regatas fue superior de principio a fin para dar cuenta de Banco Provincial en el choque de representantes de la Asociación Santafesina.
Juan Lemos con 25 y Francisco Bertone con 24 unidades fueron los máximos artilleros del lagunero. También en sábado pero por la tarde, Independiente de Rafaela sumó su primera victoria al derrotar a Banco por 81 a 72, manteniendo viva la ilusión de clasificar.
En el cierre de la jornada, Regatas no dejó dudas y venció a 9 de Julio por 70 a 50, nuevamente con Lemos (25) y Bertone (18) como goleadores, para quedar a un paso del final four.
Foto: Gentileza Regatas
Ya en la mañana del domingo, en el partido que abrió la acción, el lagunero volvió a mostrarse contundente y sin sobresaltos doblegó a Independiente de Rafaela por 86 a 57 con otros 26 puntos de Bertone liderando el ataque.
Con este marcador, y sin importar el último partido, el conjunto de la capital de la provincia aseguró su lugar en el mini torneo donde se resolverá al gran campeón de la Copa Santa Fe en U15. Completando el fixture, 9 de Julio sumó su segundo triunfo goleando 90 a 60.
Los rivales que tendrá Regatas en busca de la consagración serán los equipos de Platense Porvenir de Reconquista, Alumni de Casilda y Náutico de Rosario, quienes también se impusieron en sus grupos para instalarse en el final four con sede y fecha a confirmar.
El equipo de Regatas que se presentó en Rafaela fue dirigido por Mariano Espinoza y estuvo conformado por Francisco Bertone, Juan Lemos, Juan Martín Caplan, Santiago García, Lorenzo Schlatter, Emiliano Hernández, Ignacio Gras, Gerónimo Ludueña, Lucio Barberis, Octavio Montesano, Giuliano Giudici, Lorenzo Galdón y Santino Pozzo.
