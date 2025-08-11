Básquet masculino

Regatas ganó con contundencia y está en el Final Four de la Copa Santa Fe en U17

Con Francisco Bertone y Juan Lemos como figuras y goleadores, el conjunto lagunero de la capital provincial se quedó sin dejar dudas con el grupo que se disputó este fin de semana en cancha de 9 de Julio. Se enfrentará con Platense Porvenir de Reconquista, Alumni de Casilda y Náutico de Rosario en la definición por el título de campeón de la categoría en la rama masculina.