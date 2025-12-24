Sorpresa en Ezeiza

Bernardo Romeo deja su cargo en las juveniles de la AFA

El ex delantero dejará su cargo como coordinador general de las selecciones juveniles de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras seis años de gestión y a tan solo seis meses del Mundial 2026. El exdelantero de San Lorenzo finalizará sus funciones la próxima semana y su salida se dará antes del inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.