Copa Santa Fe de Rugby: Alma Juniors se coronó bicampeón
Los dirigidos por Ivo Trod mostraron un alto rendimiento en el partido decisivo ante CRAR, y sin dejar dudas, terminaron celebrando ante una multitud que colmó las tribunas del Polideportivo de Avenida Argentina. Los de la primera colonia agrícola consiguieron retener la corona obtenida en 2024. En reserva, Santa Fe Rugby superó a San Carlos y se consagró campeón.
En la tarde de este sábado 20 de septiembre, la ciudad de Esperanza vibró con las definiciones de la Copa Santa Fe de RugbyMasculino que arrojaron como resultado las consagraciones de Santa Fe Rugby en Reserva y de Alma Juniors en primera división. A primer turno, el juvenil equipo tricolor fue contundente y superó a una de las revelaciones que tuvo la competencia de reserva, San Carlos Rugby, por 41 a 26, para terminar celebrando el título de la divisional.
Pasadas las 16, y con un marco de público impotente, la gran final de primera ponía cara a cara al local Alma Juniors y al CRAR de Rafaela, dos equipos que habían construido un camino perfecto rumbo a esta definición superando en el camino al propio Santa Fe Rugby y al CRAI tanto en la fase de grupos como en los cruces de semifinales. Como era de suponerse, la final controlada por Fernando De Feo se jugó con un ritmo espectacular, digno de un partido con un título en juego.
En ese marco, el equipo conducido por Ivo Trod supo imponerse desde el rigor físico y en las formaciones, siendo además contundente en cada chance que tuvo cerca del in goal rafaelino. Con sus armas, CRAR intentó soportar los embates y contraatacar, encontrándose varias veces con la solides de una defensa de Alma que se mostró implacable.
El 30 a 11 del final habla a las claras de la diferencia que pudo producir el equipo albinegro sobre su rival para terminar celebrando con el pitazo final, la coronación por segundo año consecutivo de esta Copa Santa Fe en la que partía como campeón defensor y candidato y donde pudo estar a la altura de semejante expectativa.
