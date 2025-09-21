Fue 30 a 11 frente a su gente

Copa Santa Fe de Rugby: Alma Juniors se coronó bicampeón

Los dirigidos por Ivo Trod mostraron un alto rendimiento en el partido decisivo ante CRAR, y sin dejar dudas, terminaron celebrando ante una multitud que colmó las tribunas del Polideportivo de Avenida Argentina. Los de la primera colonia agrícola consiguieron retener la corona obtenida en 2024. En reserva, Santa Fe Rugby superó a San Carlos y se consagró campeón.