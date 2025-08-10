#HOY:

La Selección argentina jugará ante México en Chicago y prepara otra cita en Nueva Jersey

El equipo de Lionel Scaloni realizará una gira por Estados Unidos en octubre. El duelo ante el Tri será el primer paso de la preparación para la Copa del Mundo 2026.

La AFA negocia otro amistoso en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Foto: Reuters
 14:15
Por: 

La Selección argentina ya tiene confirmado su próximo gran compromiso: enfrentará a México en el Soldier Field de Chicago, en el marco de una gira por Estados Unidos que se desarrollará del 8 al 14 de octubre. Será el primer paso de la preparación rumbo a la Copa del Mundo que se disputará el año próximo en Estados Unidos, México y Canadá.

Un duelo con historia reciente

Argentina y México no se ven las caras desde la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022, cuando la Albiceleste se impuso 2-0 con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández en un duelo cargado de tensión.

La rivalidad deportiva entre ambos equipos creció en los últimos años, lo que anticipa un nuevo capítulo caliente en Chicago.

Posible segundo amistoso en Nueva Jersey

La AFA también gestiona otro encuentro para completar la gira estadounidense. El posible escenario sería el MetLife Stadium de Nueva Jersey, sede de la final del Mundial de Clubes 2025 y futura sede de la final de la Copa del Mundo 2026.

De concretarse, el amistoso le permitirá a la Selección probarse en el estadio donde podría consagrarse dentro de un año.

