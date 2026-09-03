Entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre

La selección argentina podría reencontrarse con sus hinchas en la próxima fecha FIFA

La AFA trabaja en la organización de una serie de amistosos durante la próxima fecha FIFA y uno de ellos se jugaría en Buenos Aires. Sería la primera presentación del equipo de Lionel Scaloni en el país luego del subcampeonato mundial.