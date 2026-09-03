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Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre

La selección argentina podría reencontrarse con sus hinchas en la próxima fecha FIFA

La AFA trabaja en la organización de una serie de amistosos durante la próxima fecha FIFA y uno de ellos se jugaría en Buenos Aires. Sería la primera presentación del equipo de Lionel Scaloni en el país luego del subcampeonato mundial.

La selección argentina de fútbol podría volver a jugar ante sus hinchas en la próxima fecha FIFA, tras la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS / Lee Smith.La selección argentina de fútbol podría volver a jugar ante sus hinchas en la próxima fecha FIFA, tras la final del Mundial 2026. Foto: REUTERS / Lee Smith.
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La selección argentina podría volver a reencontrarse con los hinchas en una cancha en la próxima fecha FIFA que se disputará entre septiembre y octubre.

La última vez que los simpatizantes argentinos pudieron ver a los jugadores, fue cuando llegaron al país tras la final de la Copa del Mundo 2026, donde fue derrotada por 1-0 ante España con gol de Ferran Torres en tiempo de descuento.

El conjunto que, por el momento, hasta diciembre será dirigido por Lionel Scaloni, podría optar por disputar entre dos y tres encuentros entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre. Hasta la fecha, las localidades que tienen la mayor chance de albergar dichos partidos son el Monumental, Córdoba y Rosario.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - Fans gather in Buenos Aires - Buenos Aires, Argentina - July 19, 2026 Argentina fans are silhouetted against a large image of Lionel Messi in Buenos Aires after Argentina lost the FIFA World Cup final against Spain REUTERS/Matias Baglietto TPX IMAGES OF THE DAYLa AFA está en un periodo de cambios tras no lograr el título mundial, y enfrenta incertidumbres como la posible salida de Scaloni, el retiro de Lionel Messi del seleccionado y la espera de decisiones sobre jugadores suspendidos por la FIFA. Foto: REUTERS / Matias Baglietto.

Previo al retiro de la máxima estrella de la "Albiceleste", Lionel Messi, se barajaba la posibilidad de dos o tres encuentros que se jugarían en China, mientras que otros destinos posibles eran Estados Unidos o Europa, pero con la convicción de realizar, al menos uno en el país, gracias a la nueva reglamentación de la FIFA que permite amistosos en diferentes continentes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se encuentra en un segundo semestre revolucionado, donde logró uno de los objetivos propuestos por el plantel —llegar al último día del Mundial— pero sin poder concretar el anhelo de levantar la copa por cuarta vez.

Soccer Football - International Friendly - Argentina Training - Estadio Manuel Martinez Valero, Elche, Spain - November 13, 2025 Argentina coach Lionel Scaloni with assistant coaches Pablo Aimar and Walter Samuel during training REUTERS/Pablo MoranoLionel Scaloni, cuyo contrato como entrenador finaliza en diciembre, dirigirá al equipo en estos partidos, aunque no ha confirmado su continuidad más allá de esa fecha.

A esto se suma la incógnita sobre el futuro del cuerpo técnico, el cual Lionel Scaloni declaró que cumplirá su contrato hasta diciembre, pero no asegura su continuidad; además, Lionel Messi puso punto final a su relación con el seleccionado.

También, desde el organismo esperan el último veredicto sobre los jugadores suspendidos por la FIFA tras el conflicto en las celebraciones de España como campeona de la máxima competencia; y, a poco más de dos semanas de que comience la ventana de amistosos internacionales, la selección aún no confirmó cuántos ni contra quién disputará los partidos correspondientes, y mucho menos sedes o venta de entradas.

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